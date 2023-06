"UKRAJINCI NE ŽELE OFANZIVU, BORE SE NA TEŠKOM PODRUČJU!" Nadoveza tvrdi: Rusija otvara 2 nova fronta, JEDAN ĆE BITI IZ BELORUSIJE

Ruske lokalne vlasti su danas saopštile da je most koji povezuje Krim i delimično okupiranu oblast južne Ukrajine oštećen u ukrajinskom napadu. Ovo se dešava dve nedelje nakon početka dugoočekivane ukrajinske ofanzive.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, priznao je u intervjuu za BBC da je napredak na bojnom polju "sporiji od željenog", uprkos nekoliko nedelja od početka ukrajinske kontraofanzive čiji je cilj bio povratok okupiranih područja. Prema navodima ukrajinskih snaga koje prenosi BBC, tokom kontraofanzive do sada je osam sela uspešno povraćeno u Zaporoškoj oblasti na jugu i Donjeckoj oblasti na istoku zemlje.

Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, i prof. dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti, su gostovali u jutarnjem programu Kurir televizije kako bi analizirali trenutnu situaciju.

Zoronjić je istakao da je razumljiva izjava predsednika Zelenskog, ali da Ukrajina takođe nije uložila prevelike napore u samu ofanzivu.

- U početnim danima ona jeste izvršila određena ofanzivna dejstva i napore na određenim delovima fronta, ali to nije bilo toliko masovno. Tako da negde ako se uzme koliko je ljudstva i tehnike upotrebljeno, nije ovo toliko neočekivano - rekao je Zoronjić.

Voditeljka Olja Lazarević je postavila pitanje da li ofanziva ima određeni rok i da li su osvojenih osam sela u Zaporoškoj oblasti značajni, s obzirom na teritorije koje je Rusija uspela da osvoji u poslednjim danima.

Zoronjić je objasnio da je važno za Ukrajinu da probije linije odbrane.

- Oni očekuju da će po probijanju te prve ruske linije Rusi početi da padaju kao domine. Kada probiju tu prvu liniju, mnogo brže će zauzeti i taj sam teren. Kada se probije ta prva linija imaćemo sličnu sliku kao u Hersonskoj i Harkovskoj oblasti gde će da se zauzmu stotine kilometara za jedan dan - rekao je Zoronjić.

Nadoveza je izneo svoje mišljenje da osvajanje osam sela nije značajan uspeh.

- Mislim da osvajanje tih 8 sela i nije neki uspeh. Videli smo u dosadašnjem toku rata da za to područje istočne Ukrajine verovatno nema goreg područja u svetu za izvođenje ofanziva. To je zbog zgusnutosti gradova. To je nekada bio najrazvijeniji deo Sovjetskog saveza. Tu su bili industrijski gradići koji su često bili spojeni administrativno. Smatram da Ukrajinci zapravo i ne žele ovu ofanzivu i da je ovo jedna vrsta propagande da bi se tu zadržao status kvo. Sa druge strane Rusija ih želi uvući da bi ih oslabila. Pretpostavljam da Rusija planira da otvori još 2 frota i ona to mora da uradi da bi ostvarila svoj cilj. Otvoriće front zapadno od Odese i iz Belorusije preko Pripjesta - rekao je Nadoveza.

