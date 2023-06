ZVANIČNO POTVRĐENA SMRT POSADE: Nema više nade za 5 putnika na nestaloj podmornici! TITAN SE RASPAO 500 METARA OD OLUPINE TITANIKA

Kompanija "Oušn gejt" potvrdila je smrt petorice putnika na nestaloj podmornici "Titan" čiji su delovi otkriveni danas na dnu okeana.

- Tugujemo zbog gubitka života. Sada verujemo da su naš izvršni direktor Stokton Raš, Šahzada Davud i njegov sin Sulejman Davud, Hamiš Harding i Pol-Anri Naržeole nažalost nastradali. Bili su pravi istraživači koji su imali avanturistički duh i duboku strast prema istraživanju i zaštiti svetskih okeana. Naša srca su uz ovih pet duša i svakog člana njihovih porodica tokom ovog tragičnog vremena - navodi se u saopštenju kompanije koja je vlasnik podmornice.

Oglasila se i Američka obalska straža koja je potvrdila da se dogodila tragedija i da je posada nastradala.

- Krhotine otkrivene u blizini olupine "Titanika" pripadaju nestaloj podmornici. Svi putnici su poginuli - zvanično je saopšteno.

foto: Handout / AFP / Profimedia

Pronađeno je ukupno pet delova podmornice do sada. Admiral Džon Mauger navodi da da ne može da potvrdi da li će Američka obalska straža moći da pronađe tela petorice putnika na podmornici Titan.

- Dole je neverovatno nemilosrdno okruženje - dodaje Mauger.

Tačno vreme tragedije prema njegvoim rečima za sada nije moguće utvrditi.

Krhotine podmornice otkrivene su 500 metara od olupine "Titanika" koju su hteli da vide. Okvir za sletanje i zadnji poklopac nestale podmornice otkriveni su danas od strane robotizovane podmornice na daljinsko upravljanje.

To bi značilo da je podmornica pretrpela pukotinu i implodirala pod pritiskom pod vodom i da je pet muškaraca momentalno nastradalo.

CNN prenosi da su dva dela podmornice pronađena 3.800 metara pod vodom na nekih 500 metara od pramca čuvenog broda.

Zvaničnici još nisu naveli da li je podmornica uopšte stigla do "Titanika" ili su nastradali pre nego što su videli olupinu. Trup još nije pronađen, ali su otkrivena dva veoma važna dela celog sistema koji ne bi bili pronađeni da se plovilo nije rasparčalo.

- Polje krhotina implicira da je došlo do raspada podmornice. Znamo da su izgubili komunikaciju na oko 3.300 metara dubine… Tako da to zaista ukazuje na najgori scenario, a to je katastrofalan kvar odnosno implozija. Jedina spasonosna milost je to da je smrt nastupila u milisekundama i putnici nisu znali šta se dešava - navodi za spasavanje i prijatelj dvojice muškaraca zarobljenih u podmornici Dejvid Mirns.

Američka obalska straža, podsetimo, objavila je danas na Tviteru da je "polje krhotina" pronađeno u četvrtak kod olupine "Titanika" i dodala da stručnjaci tek treba da analiziraju delove da bi utvrdili da li pripadaju nestaloj podmornici.

Mala turistička podmornica poslednji signal matičnom brodu poslala je u nedelju sat i 45 minuta nakon zarona.

(Kurir.rs)