TATA NEKA OSTANE DA POČIVA PORED TITANIKA: Potresna ispovest posinka čuvenog istraživača koji je nastradao u podmornici (FOTO)

Posinak francuskog istraživača koji je nastradao na "Titanu" smatra da bi njegov očuh trebalo da počiva pored olupine "Titanika" koja je bila njegova životna strast.

Pol-Anri Naržeole (77) koji je poznati kao "Gospodin Titanik" jedan je od pet purtnika koji su nastradali u podmornici. Naržeole je proveo više od dve decenije u francuskoj mornarici pre nego što je počeo da vodi ekspedicije do čuvene olupine u Atlantskom okeanu.

- Znam koliko je voleo okean, a posebno "Titanik" - rekao je Džon Pašal (31) o svom očuhu samo nekoliko sati nakon što je objavljena vest da je svih pet članova posade "Titana" poginulo.

Američka obalska straža objavila je da je podmornica doživela "katastrofalnu imploziju" na samo 500 metara od pramca olupine.

- Verujem da bi tamo želeo da počiva. To je rasprava koju će porodica voditi, ali znam koliko je voleo okean i koliko je voleo "Titanik" - dodao je posinak nastradalog istraživača.

Pašal, urednik NBC sporta, sin je preminule televizijske voditeljke Mišel Marš koja je bila udata za istraživača do njene smrti 2017. godine. Rekao je da se molio za čudo sve do četvrtka kad su zvaničnici njega i ostale rođake upozorili da su pronađeni ostaci sa "Titana".

- Još sam u stanju šoka. Imao sam nadu da bi moglo da se dogodi čudo. Stalno sam držao na oku prepisku sa ljudima koji su bili na moru i verovao da ćemo zaista napraviti čudo. Zamišljao sam šta bih mu rekao kad ga vidim, prvi obrok koji bismo pojeli, prvo pivo koje bismo popili... Onda smo čuli od obalske straže za krhotine. A onda vest da je to bio katastrofalan događaj. Očigledno je dobijanje vesti bilo prilično porazno - navodi Pašal i dodaje da je razmišljao o tome da kaže svom očuhu da konačno treba da odustane od svojih dubokomorskih avantura.

foto: Printscreen/Tik Tok

Tragična vest otvorila je mnoga pitanja o tome šta je tačno pošlo po zlu.

Pašal je rekao da takođe ima brojna pitanja, ali da ne želi da žuri sa bilo kakvim zaključcima. Nikakvi dokazi o nepravilnostima od strane kompanije koja je vlasnik podmornice neće prema njegovim rečima ublažiti bol porodicama žrtvama.

- Realnost je da smo izgubili pet članova posade i da imamo gomilu razorenih porodica koje trenutno tuguju. Ne možemo da vratimo sat unazad i da to popravimo - navodi Pašal.

Očuha je upoznao tokom prve godine srednje škole i navodi da je Naržeole zainteresovao za nauku. Pašal je takođe govorio o svojoj maturi na Univerzitetu Nortvestern u Čikagu 2017. godine kada je otkazan let njegove mame i očuha iz Konektikata. Naržeole je improvizovao da svoju bolesnu suprugu dovede na maturu njenog sina jedinca.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Hteli su da lete prethodne noći, ali je njihov let otkazan zbog vremenskih prilika. To je bilo prilično poražavajuće za moju mamu jer smo išli na isti univerzitet, a ja sam jedino dete. Seli su međutim bez oklevanja u njegov sićušni plavi "mini kuper" koji je vozio 16 sati preko cele zemlje i uspeo je da stigne sat vremena pre dodele diplome. Mama je tada bila veoma bolesna od raka dojke, tako da mi je to što je došla značilo mnogo, a znam da je i njoj mnogo značilo - rekao je Pašal.

Za očuha ima samo leči hvale.

- Lako je proguglati dostignuća mog očuha. Neverovatno je i još me oduševljava. Za mene je neverovatno kakav je uticaj imao na tolike živote, porodicu, prijatelje, zajednicu... Toliko ljudi ga je volelo - navodi Pašal.

Uža porodica francuskog stručnjaka za "Titanik" odala je juče počast njegovom životnom delu.

- Naša srca su slomljena zbog gubitka našeg izuzetnog oca i muža. Ostaće upamćen kao jedan od najvećih istraživača dubokog mora u modernoj istoriji. Kad pomislite na "Titanik" pomislićete na njega i njegovo legendarno delo. Ono po čemu ćemo ga najviše pamtiti je njegovo veliko srce i neverovatan smisao za humor i koliko je voleo svoju porodicu. Nedostajaće nam danas i svaki dan do kraja života - saopštila je porodica koja se takođe zahvalila svima koji su uključeni u potragu i spasavanje.

Naržeole je iza sebe ostavio ženu i troje dece i posinka Pašala.

Ljubav prema ronjenju i okeanima počela je sa devet godina kad je otkrio svoju "prvu olupinu" prateći ronioce u Maroku. Ta strast ga je navela da se pridruži francuskoj mornarici gde je služio 22 godine pre nego što je postao "vodeći autoritet" za "Titanik".

Francuski institut za istraživanje okeana Ifremer 1986. godine izabrao je Naržeola da nadgleda podvodna istraživanja na čuvenom brodu.

- Nisam nešto bio zainteresovan za "Titanik" tada. Video sam ili čitao izveštaje na tu temu, ali nisam ni slutio da će to zauzeti tako veliko mesto u mom životu - pričao je Naržeole.

Učestvovao je u ekspediciji "Pet dubina" istražujući najdublje delove svih pet Zemljinih okeana i čak oborio rekord za najdublje ronjenje - na 10.928 metara ispod nivoa mora.

Vodio je prvu ekspediciju na "Titanik" 1987 godine.

Kasnije je pričao da dva člana posade i on od šoka nisu mogli da progovore 10 minuta kad su naišli na olupinu.

Naržeole je postao direktor podvodnog istraživanja za RMS Titanik koji poseduje prava na ostatke broda.

(Kurir.rs/Dejli mejl)