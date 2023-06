PUTIN NA 24 SATA IZGUBIO POTPUNU KONTROLU U DRŽAVI! Analiza: Posledice sukoba šefa Kremlja i grupe Vagner - evo ŠTA ČEKA RUSIJU!

U Rusiji je juče bilo mirno posle 24 sata haosa, kad je izgledalo da najvećoj zemlji na svetu preti krvoproliće zbog pokušaja puča pod vođstvom Jevgenija Prigožina, koji je sa svojim plaćenicima iz Grupe Vagner krenuo u, kako je rekao, "marš slobode" na Moskvu!

Sukob većih razmera izbegnut je na oko 200 kilometara južno od prestonice, u kojoj su uvedene vanredne mere (postavljena su mitraljeska gnezda, blokiran je ulazak u grad, raspoređeni su pripadnici specijalne policije).

Gubici u Ukrajini

Uveliko se u zapadnim medijima spekulisalo da je ruski predsednik Vladimir Putin napustio Kremlj i avionom odleteo na sever u rodni Sankt Peterburg, kad je u subotu uveče potvrđeno da je Prigožin zaustavio marš plaćenika, ali tek posle razgovora sa Aleksandrom Lukašenkom, predsednikom Belorusije.

Institut za proučavanje rata (ISW) u najnovijoj analizi navodi da je Kremlj imao problem s kreiranjem koherentnog odgovora na Vagnerovu pobunu, što dokazuje "unutrašnje bezbednosne slabosti, verovatno zbog iznenađenja i uticaja velikih gubitaka u Ukrajini":

"Vlasti su mobilisale Rozgvardiju, ali nisu zabeleženi izveštaji koji bi sugerisali da su se ove jedinice u bilo kom trenutku sukobile s Vagnerom. Zadatak Rozgvardije je zaštita vlasti od unutrašnjih pretnji, a primetno je da oni nisu angažovani iako je Vagner zauzeo dva grada na jugu.

Jevgenij Prigožin foto: AP

Vagner je verovatno mogao da dođe do predgrađa Moskve da je Prigožin to naredio. Uloga Aleksandra Lukašenka u zaustavljanju marša na Moskvu je ponižavajuća za ruskog predsednika Putina.

Ona je Lukašenku verovatno osigurala neku dobit i njegovi uspešni pregovori s Prigožinom ukazuju da on ima uticaj na njega. Lukašenko će verovatno pokušati da iskoristi deeskalaciju kako bi ostvario svoje ciljeve kao što su odlaganje formalizacije zajednice Rusije i Belorusije ili sprečavanje Putina da upotrebi beloruske trupe u Ukrajini", navodi ISW.

Prigožin se kockao

U analizi se dalje navodi da se Prigožin "kockao kako bi zadržao Vagner kao nezavisnu organizaciju, ali je precenio svoju poziciju i šanse da to učini". "Brzina i koordinacija delovanja Vagnera sugeriše na to da je Prigožin gotovo sigurno planirao ovaj pokušaj puča unapred.

Pobuna je takođe umanjila podršku koju ima među ultranacionalistima, pa čak i kod samog dela Vagnera, jer je prekinuo marš. Mnogi pripadnici Vagnera biće nezadovoljni zbog potpisivanja ugovora s Ministarstvom odbrane, demobilizacije ili raspoređivanja daleko od Ukrajine".

Spasao šefa Kremlja: Aleksandar Lukašenko, predsednik Belorusije foto: AP

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže za Kurir da će se pokušaj puča sigurno odraziti na situaciju u Ukrajini:

- Ishod ovog puča u širem smislu nije važan iz prostog razloga što je ovaj puč bar za dve nedelje ugrozio snabdevanje ruskih jedinica u Ukrajini, jer je glavna osovina snabdevanja išla upravo putem kuda su se kretali pobunjenici ka Moskvi. Bio je to jedan strateški i taktički potez koji će naštetiti ruskoj vojsci u Ukrajini s jedne strane, a s druge strane teško je prognozirati ko je sve od zavernika u senci.

Međutim, ovde se nije radilo o uobičajenom konfliktu, pošto su učestvovali ljudi koji su deo sistema. Ovo slabi celokupnu rusku spoljnopolitičku poziciju, jer da vam banda razbojnika šeta po garnizonima u Rostovu na Donu i Voronježu, to liči na afrički scenario.

foto: Profimedia

Ozbiljan udar

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, za naš list kaže da je došlo do slabljenja Rusije:

- Bio je to ozbiljan udar na poziciju Rusije, ali nije dao rezultate. Pokazalo se da ima dovoljno svesti unutar ruskog društva da ne sme da se dozvoli da pobuna uspe jer bi oni bili slični kao u Oktobarskoj revoluciji. Nema nikakve dileme, došlo bi do slabljenja države.

Napadi na Rusiju su podjednaki i iznutra, to su standardne procedure. Velike sile se ne napadaju, već gledaju da uruše jedna drugu iznutra. Taj metod je ovom prilikom pokušan, ali nije uspelo. Putinova vlast je uzdrmana, ali ne očekujem da će to imati teške posledice. Ovo je opomena da Rusija mora da ima aktivnu ulogu i da ne čeka da se prilagođava dešavanjima.

Volodimir Zelenski

Potpuni haos u Rusiji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rekao da je Vagnerova pobuna pokazala "potpuni haos" u Rusiji:

- Svet je video da ruski čelnici ništa ne kontrolišu. To je potpuni haos. Potpuna odsutnost bilo kakve predvidljivosti na ruskoj teritoriji, koja je krcata oružjem - rekao je on.

Zelenski je ponovo pozvao Zapad da isporuči borbene lovce F-16 i projektile dugog dometa za zaštitu istočnog krila Evrope od ruskih snaga.

foto: Profimedia

Opasnost za Ukrajinu iz Belorusije

Prigožin još nije završio posao

Prigožin će biti moćan vojnik u Belorusiji u vreme kad se građani pitaju traži li Kremlj ljude koji bi nasledili njihovog predsednika, ističe Dajana Magni, moskovska dopisnica Skaj njuza.

- Još ima mnogo pitanja o tome šta se dogodilo u poslednja 24 sata, ali ne mislim da je Ukrajini baš prijatno što će Prigožin sada biti moćan čovek u Belorusiji ako mu Lukašenko to dopusti ili, recimo to tako, ako mu Putin to dopusti. Mislim da nismo videli sve od Prigožina, on je sada na vrlo važnom mestu za Rusiju - rekla je ona.

Prema dogovoru s Lukašenkom, Prigožin će morati u egzil u Belorusiju, a dan posle pokušaja puča nije se znalo gde se Prigožin nalazi.

UKRATKO

- Prema nepotvrđenim izveštajima, u pobuni Vagnera ubijeno je navodno 13 ruskih vojnika

- Civili u Rostovu na Donu i Voronježu su povratak policije i vojske pozdravili uzvicima "Vagner, Vagner"

- Antiterorističke mere će ostati na snazi u Moskvi, gde je danas neradni dan po odluci gradonačelnika

- Čečenski specijalci su se juče povukli iz Rostova na Donu

(Kurir.rs / A. Petrović)