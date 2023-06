"PRIGOŽINA ČEKALA POTENCIJALNA 5. KOLONA U MOSKVI!" Stručnjaci tvrde: Putin ih nije zaustavljao, čekao je da PACOVI IZAĐU IZ RUPA

Pokušaj vojnog udara šefa privatne grupe Vagner na državno rukovodstvo Rusije doveo je do međusobnih optužbi i mešanja Belorusije u unutrašnji ruski sukob.

Posredovanjem beloruskog predsednika Aleksanda Lukašenka, kriza je barem privremeno rešena, postignut je sporazum da Jevgenij Prigožin ode iz Rusije u Minsk, a grupa plaćenika koja je krenula ka Moskvi vraćena je u baze i garantovana im je bezbednost, kao i to da neće snositi nikakve posledice zbog direktnog pokušaja puča.

Ministarstvo odbrane Rusije uputilo je borcima Vagnera otvoren poziv da se pridruže regularnim snagama Rusije. Iako tokom dana, kada je vojska Vagnera krenula na prestonicu svoje države nije bilo istupa svetskih zvaničnika, nakon što je situacija rešena, počeli su da se oglašavaju dajući sve veću podršku Ukrajini i ističući da će ovaj događaj znatno uticati na ratna dešavanja na frontu.

Vagner grupa - je plaćenička vojska koja je delovala u Siriji i nekim delovima Afrike, ali je postala poznata širom sveta posle početka ruske invazije na Ukrajinu. U zauzimanju Soledara i Bahmuta, "Vagner" je bio glavni nosilac ofanzivnih dejstava.

Milan Jolović, pukovnik i bivši komandant specijalne jedinice VRS, i Aleksandar M. Gajić, Centar za društvrenu stabilnost, gostovali su u emisiji Usijanje gde su prokomentarisali dešavanje koje je podigao čitav svet na noge.

Jolović se najpre dotakao prve izjave Jevgenija Prigožina nakon oružane pobune gde je rekao "da su se zaustavili kako ruska krv ne bi bila prolivena".

- Prigožin je priznao da je 30 vagnerovaca nastradalo, što znači da je faktički ruska krv prolivena. Hvala Bogu to je sprečeno da ne bude nekog većeg obima. Međutim, mislim da bi FSB (Federalna služba bezbednosti Rusije) trebalo da ima psihološki profil Prigožina kako bi mogli da analiziraju njegove postupke i da znaju našta je on sve spreman. Trebalo je da znaju da li je on u jednom momentu spreman da pokrene kolonu ka Moskvi. Ali to je suludo, to je 700 kilometara i nije to Beograd i Novi Sad da možete dovesti kolonu za 40 minuta i blokirati Skupštinu ili zgradu Vlade. Oni faktički treba da se kreću 700 kilometara u koloni, a da ih niko ne spreči. Po meni je to ne moguće - rekao je Jolović.

- Da li je ovo bio kontrolisani puč? Da je trebalo da se vidi ko su ti sakriveni pacovi po rupama i na pokret Prigožinove kolone da oni izađu iz tih rupa i njemu naprave doček. Prigožin definitivno nije mogao ništa da uradi bez podrške iz Moskve. Jer ako je on sam mislio da će izazvati puč... Već je njegov postupak izazvao nesigurnost u Rusiji. Pojedini Rusi su već maltene počeli da beže iz Moskve zbog opasnosti od izbijanja građanskog rata - istakao je Jolović.

Gajić se nije složio sa Jolovićem o mogućnosti kontrolisanog puča.

- Ne verujem o neobaveštenosti FSB, zasigurno da su postojali podaci o tako nečemu. Ako govorimo o neobaveštenom sistemu govorimo i o katastrofalnom sistemu i destibilišućem faktoru sutra kako za političku vlast, tako i o obaveštajnom sistemu. Ako je stvarno bio kontrolisani puč, zar su dozvolili da 30 vojnika Vagnera pogine i 13 pilota regularne ruske vojske. Ti piloti su imali skupu opremu i to je onda skupa igra da bi se isterivali ti pacovi koji bi sutra prvi napustili taj brod koji tone. Sa jedne strane je skupo, a sa druge strane vi pokazujete jednom običnom građaninu da vi ne kontrolišete situaciju nad celokupnoj svojoj teritoriji. To je upravo taj prodor od 780 kilometara koji su oni napravili u pravcu Moskve i zaustavili se na 200 kilometara - naveo je Gajić.

Voditeljku Jelenu Pejović je interesovalo zašto se kolona u startu nije zaustavila silom regularne ruske vojske koja se pojavila tek na 200 kilometara od Moskve.

- Moje mišljenje je da je tu bilo trošenje vremena jer su definitivno sati bili u igri. Hteli su da vide da li će se neko podići. Upravo govorimo o toj potencijalnoj "petoj koloni" koja je čekala u Moskvi i ako je čekala. Tako i sada imamo situaciju da je Prigožina neko čekao u Moskvi. Vreme će pokazati ko je to bio, šta je bio i da li je postojao - rekao je Gajić.

