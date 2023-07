"OVO JE ESTRADNO VREME - VLADAJU NEODGOVORNI LJUDI" Mlakar o 'gafovima' svetskih lidera: On je jedini koji STROGO VODI RAČUNA

Gost Andrej Mlakar, urednik TV Front, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima, o tragikomičnim ispadima svetskih zvaničnika na čelu sa Džoom Bajdenom, koji je "odneo pobedu".

Takođe, on je jedan od predsednika, koji je možda u najtežoj poziciji u svetu, jer je, pre karijere političara, bio "komičar" koji je sa svojim kolegom svirao klavir polnim organom na svojevrsnom takmičenju za talente.

Mlakar je podsetio na "epik gafove":

- Džordž Buš mlađi je čovek koji je od svoje predizborne kampanje imao bezbroj gafova. On je Grce nazvao Grcijanci, pre njega, što je bila strašna uvreda za Grke.... Madlin Olbrajt je Slavonce nazvala Slovencima, i Slovenci su digli frku zbog toga. Pa je imao niz gafova, "baciću bombu i Bog će vas sortirati"... Barak Obama je čovek koji je imao odmerene izjave, a era je počela sa Džoom Bajdenom. Videćemo, imali smo Berluskonija koji je bio majstor za gafove, pa Emanuel Makron koji je usred priče o socijalnim problemima Francuza, pokazao sat od 80.000 evra, usred priče ga sakrio ispod stola, pa skinuo... - kaže Mlakar i dalje nabraja:

- Jedini koji nema gafove, i koji strogo vodi računa o svom ponašanju je, Vladimir Putin. Nedavno je imao scenu gde je predstavicu Gasproma opominjao da usred himne Rusije treba da ćuti, a ne da priča sve vreme... Što se tiče Rusa, kralj gafova je bio Boris Jeljcin. On je imao ispade u pijanstvu, jurnjave ispijanja piva, guranja ljudi u vodu, preuzeo je čak i dirigovanje nemačkog policijskog orkerstra... - ispričao je.

Ponekad su ti "gafovi" planirani, ali najčešće su spontani.

- Kada videte lidere u Drugom Svetskom ratu i posle njega, Čerčil, Truman, to su ljudi koji su imali određene integritete, načine ponašanja i edukaciju kao i vaspitanje. Sada to nije tako i ljudi nemaju političko i spoljno-političko iskustvo, a ova era počinje Ronaldom Reganom, koji je bio vredan srpdnje. Donald Tramp će ući u istoriju, jer je napravio rijaliti od predsedničke dužnosti. Večito je pravio gafove. Oni nemaju obrazovanje nego imaju ego i sujetu. Olaf Šolc je čovek koji je ostao u senci. Kada je Angela Merkel otišla sa scene Nemačke, njega su zvali Olaf nejaki. Kod njih je možda bilo gafova, ali vi niste mogli to da vidite... - kazao je.

Podsetio je na to da ranije nije bilo društvenih mreža, pa nismo mogli (u ovoj meri) da vidimo ispade političara.

- Džo Bajden je tri puta pao, ali je on čovek star, on ima prljavu biografiju, nedolsedan je, delom je rat u Ukrajini nastao zbog njega, sakrivanjem njegovih porodičnih biznisa u toj zemlji, ali ga guraju u tome jer više ne možete naći nekog jakog kandidata ni na jednoj strani. Imamo Emanuela Makrona koji se bavio svime od Kosova do Rusije, a sada mu je država na ivici građanskog rata. U noći dok je goreo Marsej i Lion, on je uslikan kako đuska sa svojom ženom uz Eltona Džona, oni uživaju. Sada ga već porede sa Lujom 16. - ispričao je Mlakar.

02:34 OVO JE ESTRADNO VREME - VLADANJA NEODGOVORNIH LJUDI Mlakar o gafovima svetskih lidera: On je jedini koji STROGO VODI RAČUNA

Definisao je ponašanje svetskih lidera kroz sledeći termin:

- Oni su kao plutajuća mina. Vi kada je pustite u vodu ona pluta, pa u šta udari tu eksplodira. Tako je i u sistemu ponašanja tih ljudi. Vladimir Putin je školovan u sistemu KGB. On strogo vodi računa o ponašanju. Tramp ima 3,4 savetnika za medije. On ne piše govore, nego ih drugi pišu. .. Savetnici za medije se ponekad hvataju za glavu, šta oni rade. Berluskoni je mogao sebi da priušti skandale i čak ih je delom i namerno radio. Boris Jeljcin prolazi pored gospođe pa je štipne, ali iz njega je radio alkohol... Svako vreme rađa svoje lidere, Ovo je estradno vreme, vreme neodgovornih ljudi. Vreme od pre 50 godina i sada, su nebo i zemlja! - rekao je Mlakar.

U Srbiji su, takođe postojali biseri

- Pravili su sprdačine od Borisa Tadića kada je na maratonu čučnuo u onoj potkošulji, ili kada je išao da mazi krave... Imali smo Miloševića i to je miting 1993. godine, kada je ceo Leskovac pevao "a sad adio i ko zna kad i ko zna gde" i ko je bio tu, zna šta se desilo... Na primer u Beloj kući je zabranjeno pušenje. Titu je bilo dozvoljeno da zapali tompus, jer je on bio specifična ličnost... - rekao je Mlakar.

