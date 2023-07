"AKO IH NE ZAUSTAVI KONVENICONALNO NAORUŽANJE - NUKLEARNO HOĆE!" Stručnjaci o ratu u Ukrajini: Ovako proveravaju svoje KAPACITETE

DA LI JE SVET NA IVICI NUKLEARNOG SUKOBA?

Da li rusko - ukrajinski sukob može da potraje godinama?

Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev upozorio je da će sukob Moskve sa Zapadom trajati decenijama, dok bi sukob sa Ukrajinom mogao da postane trajan, ali i da ima nuklearnu pozadinu.

On je, komentarišući za list "Rosijskaja gazeta", istakao da su tenzije između Rusije i Zapada „mnogo gore“ nego tokom Kubanske raketne krize 1962. godine, kada je svet bio na ivici nuklearnog rata.

Dodao je da je tad nuklearni rat bio „prilično verovatan“, ali nije bilo izgledno da će u njemu biti pobednika, dok je sada situacija takva da podrška Zapada Ukrajini povećava šanse za nuklearni sukob.

Medvedev je izjavio i da nuklearna apokalipsa nije samo jedna od mogućnosti koja se samo razmatra, već je vrlo izvesno da do nje dođe.

Kao drugi način za rešavanje svetske konfrontacije Medvedev vidi dugotrajno "traganje za najtežim kompromisima", pozivajući na formiranje novog svetskog poretka zasnovanog na balansu interesa svih država.

Zapadni analitičari smatraju da je njegovo „zveckanje nuklearnim oružjem" taktika koja ima za cilj da se zastraši Zapad kako bi smanjio vojnu podršku Ukrajini i kako bi Kijev započeo mirovne pregovore s Moskvom.

Da li su pretnje Medvedeva stvarne ili taktika kojom uslovljava Zapad da smanji podršku Ukrajini?

Da li rusko-ukrajinski sukob može da traje godinama?

Prof. dr Vinko Panduervić, general u penziji i Aleksanar M. Gajić dali su mišljenje o rusko - ukrajinskom sukobu u emisiji "Usijanje", Kurir televizije.

- U toku je ukrajinska ofanziva - započinje razgovor Pandurević i dodaje:

- Opasnost nije veća od samog početka ovog sukoba. Šta očekivati od Rusije? Ako neko poziva na upotrebu nuklearnog naoružanja, i ako je izgubljeno oko 13.000 ljudi, u poslednjih 15 dana - to su 3 brigade, a to je ogromna snaga... Sve je, zajednički, jedno sinhronizovano dejstvo... Samo pominjanje nuklearnog oružja, nije veće, nego što je bilo na početku sukoba. Ako ne može biti konveniconalno oružje upotrebljeno, nuklearno će biti. Da li je to fokusirano na Zapad, da ne bi pomagali Ukrajini... Šta je Rusija izvukla kao pouku u dosadašnjem vođenju rata?... Da li su gubici stvarno toliki? Sada smo u fazi stagnacije... Civili u Donjecku ginu kako i na početku... - kazao je Pandurević.

Svi su očekivali Ruse u Kijevu...

- Nalazimo se u stanju "status quo" bez značajnih rešavajućih rezultata - dodao je Pandurević.

Aleksandar Gajić iz Centra za društvenu stabilnost, smatra da je izjava predsednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog, da vrati Krim - nedostižna.

- Mislim da je u ovom momentu to nedostižno... Ne znam šta treba da se desi da se vratimo na granice iz 1991. godine. To nastupanje na samom terenu i te igre rata, na prostoru malih mesta u Ukrajini, dajete time saopštenje da ste osvojili 158 kvadratnih kilometara u prostoru, a ono što bih istakao je neozbiljnost na terenu... Zato, kada govorimo o potencijalim pregovorima - onog momenta kad iscrpite zalihe, možemo da govorimo da je realno da dođete do primirja i pregovora... Ne vidim da je to blizu, uprkos najavama... U tom kontekstu vi ne pokazujete ni vašim saveznicima na Zapadu da ste sposobni da se vratite na vaše tadašnje granice. U onom momentu kada jedna strana isrcpi svoje zalihe, u tom trenutku stiže do pregovora - kaže Gajić i nastavlja:

Ako izađete na konferenciju za štampu i kažete da ste osvojili 37 kilometara i ako ste zauzeli čak i gradove poput Bahmuta i pokazujete jediono zabrinutost, vi, ipak, u ovom trenuktu, ništa ne pokazujete!

DA LI PODRŠKA ZAPADA UKRAJINI POVEĆAVA ŠANSE ZA NUKLEARNI SUKOB?

Koliko god EU želela da izgleda ujedinjena, postoje zemlje kao Nemačka i Francuska i one koje su daleko agresivnije prema Rusiji..

- Ovo nije isti rat, i Amerika je toliko dominanta da se niko nije usudio da kaže nešto protiv Amerike, a sada vidimo da je Zapad shvatio da se na Rusiju može vršiti pritisak, a mirovne pregovore može vršiti samo Rusija... Rusi su imali vremena da izuče sve načine borbe! Rat je najbolja prilika za one koji naoružavaju druge jer tako proveravaju sopstvene kapacitete - smatra Pandurević...

Gajić je dopunio:

- Ukrajina je i te kako u NATO i NATO je i te kako u Ukrajini. Eu želi da ima usklađene stavove prema ratu u Ukrajini, ali to ne mogu da postignu. Osvajanjem Krima dobijaju snažniju poziciju, a Rusija ulazi u pregovore sa veoma malim ustupcima. Ne vidim ustupke koje bi Rusija mogla da omogući...Baltičke zemlje su tu takođe glasne, iako mislim da nemaju tu sa čime da zveckaju... Sumnjam da će Prigožinovi vojnici biti inkorporirani u rusku vojsku, a ako i budu - biće poslati u druge države...

