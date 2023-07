"ZELENSKI SE TOLIKO ZAIGRAO DA DAJE UPUSTVA BAJDENU!" Stručnjaci analiziraju: Ukrajina insistira, NATO ne želi da testira ČLAN PET

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsednika Džozefa Bajdena da odmah uputi poziv Ukrajini za članstvo u NATO.

"Poziv za članstvo Ukrajini u ovom trenutku bio veoma važan jer bi to bio veliki motiv za ukrajinske vojnike", rekao je Zelenski i dodao da zna da Ukrajina ne bi ušla u NATO pre nego što se rat završi.

S druge strane, predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ne sumnja u pobedu.

foto: EPA/Vladimir Astapkovichsputnikkre

Ruska protivvazdušna odbrana sprečila je juče pokušaj Ukrajine da sa pet dronova izvede napad na objekte u Moskvi i Moskovskoj oblasti uključujući i aerodrom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, koje je pokušaj napada ocenilo kao teroristički.

Gosti "Redakcije" koji su diskutovali o aktuelnoj, ali i eventualnom razvoju situacije su prof. dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti prof. dr Miloš Laban, politički analitičar.

Laban je prvo rekao koji je glavni razlog, odnosno cilj, stalnog insistiranja predsednika Ukrajine da se učlani u NATO.

- To liči na medijski spin, sa kojim se želi zameniti nedostatak rezultata ukrajinske vojske na frontu, koji je evidentan. Mesecima se najavljuje kontraofanziva, koja je po meni čak i prošla jer je predsednik Putin izneo brojni podatak da je u tom pokušaju uništeno 13% tehnike ukrajinske vojske. Što se tiče insistiranja za NATO, uopšte nije srazmerno realnom stanju da se jedan Zelenski toliko zaigra da on daje upustvo predsedniku SAD - započeo je Laban, pa nastavio:

- Ne očekujem ništa posebno, osim što NATO ne želi testiranje u praksi svog člana pet. Član pet govori da ukoliko je bilo koja članica ugrožena, ostale su dužne da joj priteknu upomoć. Tu postoji dva tumačenja. Prvo je da se tu radi o vojnoj pomoći, a drugo je da se radi o svim vrstama pomoć, pa možda i vojnom.

Nadoveza je komentarisao stanje u Rusiji nakon pobune Vagnera:

- Ne smatram to pobunom, a kamoli pučom, nego jednim opravdanim patriotskim nezadovoljstvom. Videli smo, na početku, da je Putin burno reagovao i da je rekao da će svi učesnici biti kažnjeni. Međutim, sada je spustio loptu. Od početka rata, Putin nikada nije rekao nešto o konkretnim političkim ciljevima, već samo da će biti oboren nacistički režim. Pa kada smo videli da nije to to, onda je bio režim Zelenskoga. On je to par puta prepustio Medvedevu. Kao i Šojgu, kome je najbitnija funckija i da li će sutra biti ministar ili ne, a ne sam interes Rusije.

