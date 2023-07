PRETI LI SVETU OPASNOST OD NOVOG ČERNOBILA? Analitičari o ugroženosti nuklearne elektrane Zaporožje: TREĆINA EVROPE BI BILA GOTOVA

Zveckanje nuklearnim oružjem tokom rata u Ukrajini je prisutno gotovo na dnevnom nivou, ali sada je možda najrealnija opasnost da određeni nuklearni incident može da se desi!

I Ukrajina i Rusija optužuju jedna drugu da planiraju napad na nuklearnu elektranu Zaporožje. Rusija tvrdi da će ukrajinska vojska udariti projektilima i dronovima, dok je ukrajinska vojska saopštila da su ruske snage već postavile eksplozivne naprave na krov elektrane.

Građani oko Zaporožja su već spremni za evakuaciju, a ako dođe do udara i nuklearnog incidenta, radijacija preti svima i van granica ratnog područja. Da li nuklearni resursi dobijaju ofanzivnu svrhu, a ne samo odvraćajuću? Koliko daleko radijacija može da ode? Šta je izvesnije - ko spema napad na Zaporožje - Rusi ili Ukrajinci?

Na ova pitanja odgovarali su u emisiji Usijanje Stevan Ignjatović, pilot i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

- Nijedna ni druga strana to neće učiniti. Ukrajina ne može to da uradi bez saglasnosti zapadnih zemalja koje su je u ovo i uvukle. Rusi to neće učitniti jer bi to znaćilo napraviti takvu katastrofu gde je trećina Evrope je gotova. Digla se svojevremeno velika panika oko Fokušime, koja je već ispustila tone radioaktivne vode u okean. 1986. godine kad je Černobil pukao mi smo osetili posledice, a zamislite kako bi prošla zemlja u neposrednom okruženju. Cela evropa i deo Afrika mogu da budu ugrožene radioaktivnim padavinama - rekao je Ignjatović i dodao:

- Ja mislim da je to jedna vrsta propagande obostrane da bi Ukrainici napravili egzodus preostalog naroda koji je tamo, da bi se optužili Rusi. Setite se kako smo mi prošli sa pričom da mi činimo egzodus nad Albancima sa Kosova.

Miletić je istakao da postoji razlika između nuklearne elektrane Zaporožje i Černobil:

- Treba znati da su reaktori u Zaporožju novije generacije i da su zaštićeni jer su apgrejdovani na nove sisteme baš zato što su naučili lekcije iz Černobila. Morao bi baš veliki broj dronova da napadne da bi došlo do eksplozije. Drugo, treba reći da eksplozija nuklearne elektrane nije isto što i nuklearna bomba. Nuklearna bomba proizvodi lančanu reakciju atomskog cepanja da bi došlo do velike eksplozije.

- Ovde se radi o akcidentu. Dolazi do oslobađanja radijacije, ali nema razaranja, prženja i udarnih talasa. Problem je ta radijacija koja bi stigla do Norveške i do bilo koje tačke. Obe strane govore o negativnom potencijalu ove elektrane. Ta nuklearna eletrana se nalazi na liniji fronta i zbog toga postoji realna opasnost da ne bude pogođena.

