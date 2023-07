FIJASKO! DA LI JE UKRAJINSKA OFANZIVA PROPALA POSLE SAMO MESEC DANA? Radić: Ne ide se glavom kroz zid!

Prošlo je mesec dana od početka dugonajavljivane i dugoočekivane ukrajinske ofanzive, ali suprotno očekivanjima u Kijevu i Briselu, rezultati su izostali! Usled velikih gubitaka, vojni vrh u Kijevu odlučio je da praktično obustavi velika ofanzivna dejstva.

Višeslojna odbrana

Zadatak da ukrajinsku i svetsku javnost obavesti o faktičkom kraju ofanzive, jer bez osvajanja teritorije ofanzive nema, dobio je Oleksij Danilov, sekretar Saveza za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine:

- U ovoj fazi sukoba ukrajinske odbrambene snage ispunjavaju zadatak broj jedan: maksimalno uništenje ljudske snage, opreme, skladišta goriva, vojnih vozila, komandnih centara, artiljerije i protivvazdušnih snaga ruske vojske - naveo je on u poruci na Tviteru.

To se razlikuje od najave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da je glavni cilj proterivanje ruskih trupa sa ukrajinske teritorije.

Vojni analitičar Aleksandar Radić u razgovoru za Kurir dao je svoje viđenje situacije na frontu:

- Ukrajinci su bili prinuđeni na ofanzivu iz političkih i propagandnih razloga, ne iz racionalnih, vojnih. Njima vreme ide u prilog. Čak i da su čitavu 2023. proveli u aktivnoj odbrani, možda bi im puno više išlo u prilog. S obzirom na dinamiku priliva i strukturu tehnike sa Zapada, nisu mogli da dovedu u pitanje prevlast ruske avijacije u vazdušnom prostoru.

Aleksandar Radić foto: Zorana Jevtić

To je prvi problem koji nisu razrešili. Stvorena je određena klima u NATO i činjenica je da će lovački avioni biti isporučeni Ukrajini. To je samo pitanje vremena, ali ne za sezonu proleće-leto 2023. Pritom, Rusi su iskoristili proleće da na južnom delu fronta, u Zaporoškoj oblasti, urede višeslojnu odbranu. To može da se pripiše uticaju grupe generala koji su tokom rata pokazali da su kompetentni, a koji nisu u milosti Moskve.

Oni su radili svoj posao i uredili duboko ešaloniranu odbranu s minskim poljima i pokretnim protivoklopnim timovima i helikopterima K-52. Ukrajinci nisu mogli da nadvladaju nivo gubitaka koji je bio neminovan. Ne može se glavom kroz zid - kaže Radić i napominje:

Na istoku ništa novo

- Gubici Ukrajinaca nisu katastrofalni, ali su psihološko-propagantni efekti sumorni i dovedena je u pitanje sujeta zapadnih zemalja. Ali da se razumemo, tenkovi "leopard" i oklopna vozila "bredli" uništeni su jer ne postoji oružje koje ne bi bilo uništeno ako bi ga koristili za bezglavi juriš kroz duboko minsko polje, i to kroz prolaz koji pravite u širini jednog vozila.

Suština je da Ukrajinci nisu imali prevlast u vazdušnom prostoru ili barem razvili takav PVO koji bi Rusima naneo neprihvatljive gubitke. Uz to nisu kocentrisali dovoljnu količinu artiljerije za podršku i dovoljno oklopnih mehanizovanih bataljona da probiju odbranu. Rusku odbranu ne bi trebalo idealizovati. U celosti, nijedna strana ovog leta, šta god da se dešava narednih nedelja, neće moći da napravi neki pomak koji bi mogao da bude relevantan za izlazak van okvira puke fraze Na istoku ništa novo! To će biti potencijalno mala pomeranja.

Kurir.rs/A. Petrović

UKRATKO

- Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da nema dokaza da su ruske trupe minirale nuklearnu elektranu "Zaporožje"

- Aleksandar Lukašenko je rekao da Jevgenij Prigožin, osnivač Vagnera, nije više u Belorusiji i da se vratio u Rusiju

- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski posetio je Bugarsku juče, uoči samita NATO naredne nedelje u Litvaniji

- Najmanje četiri osobe su juče poginule u ruskom granatiranju Lavova, grada na zapadu Ukrajine