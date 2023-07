SAD ISPORUČUJU KASETNE BOMBE, a šalje li Rusija novih 180.000 vojnka ZA NOVA OSVAJANJA?! Bušatlija: Najopasniji su kad se povlače!

Sutra će biti 500. dan od početka rata u Ukrajini. Kako vreme odmiče sve više se potvrđuje teza da je ovo težak rat iscrpljivanja i na bojištu i u ekonomskom smislu, a kako će se i kada završiti, i dalje je teško predvideti.

Nema dileme da pompezno najavljivana kontraofanziva, ne da nije uspela, već je, kako kažu vojni komentatori, u svom maksimumu doživela tek puzajući nivo.

Mada iz Ukrajine ne skrivaju da je ofanziva sporija od očekivanog, ipak se nadaju da će moći nešto da urade, a naročito nakon najave predsednika SAD Džozefa Bajdena da će poslati kasetnu municiju, koja je, inače, zabranjena u više od 120 zemalja jer može neselektivno prouzrokovati smrt na velikom području.

Situaciju je ustalasalo i upozorenja bivšeg savetnika šefa Pentagona pukovnika Daglasa Mekgregora da preti totalna eskalacija i da zemlje NATO planiraju intervenciju u Ukrajini i da će poslati svoje trupe da intervenišu! On je upozorio i na stanje u ekonomiji, tvrdeći da je američki bankarski sistem pred krahom i da neće stabilan dočekati izbore 2024.

O svemu ovome govorili su u emisiji usijanje Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije i Slobodan Dimitrijević, predsednik "Srpsko ruskog pokreta".

- Bio sam siguran da će rat trajati dugo i da neće biti viskog intenziteta. Rusija je bila primorana da interveniše, izazvana približavanjem NATO njenim granicama, kao i zbog svega što se tamo dešavalo. Rusija je morala da zaštiti svoje stanovništvo. Ovaj intenzitet i to što Rusija nije pregazila Ukrajinu to je stvar ruskog doživljaja situacije. Sa sve saveznicima može da je pregazi, ali to joj nije u interesu. Ako pomislite da Rusija krene u ofanzivu to bi bilo strašno. Ona deluje udarima tamo gde je zaista potrebno - rekao je Dimitrijević.

Bušatlija je konstatovao da na zapadu ne slušaju šta govore njihovi eksperti.

- Ja nekako malo drugačije na tom gledam, jer nemam velikog znanja o ratovanju, osim onoga što nam govori istorija, a to je da su Rusi najopasniji kada se povlače jer posle toga dolazi do ozbiljne ofanzive. Zapadni svet ne vodi računa o tome šta misli njihovi eksperti. Mekgregor je mesec dana od početka vojne akcije rekao: "Vi ne slušate šta Putin govori". To je bilo u vreme kad su Rusi okrenuli svoju vojsku koja je bila pred KIjevom. Tada je cilj bio denacifikacija i razoružavanje svi tih vojski ko zna kakvih i taj cilj je postignut - rekao je Bušatlija i dodao:

- Sa druge strane imate pristup koji je čisto ekonomskog karaktera. Vi kad vidite da vaša ekonomija ne trpi toliko koliko neprijateljska ekonomija vi onda možete sebi da dozvolite da ratujete mirnije. Znači ide se logikom: "Možemo ratovati još deset godina jer naša ekonomija to podnosi", a ruska ekonomija I te kako dobro podnosi rat. Ukrajinci jesu bili vrlo industrijalizovani, ali to je SSSR uradio. Fortifikaciju su u Ukrajini gradili Rusi.

Na pitanje voditeljke Silvije Slamnig da li će se upotrebiti kasetne bombe, Dimitrijević je odgovorio da smatra da postoji takva mogućnost.

- Mislim da to nije niša novo. Oni su u svim ratovima koje su započinjali koristili oružje za masovno uništenje civila. Bez ikakvog problema oni koriste kasetne bombe. Setite sa kako je bilo kod nas i u Bosni i Hercegovini. Ne vidim zašto bi im bio problem da ih iskoriste i sada u Ukrajini. Ovo im je jeftinije nego da isporučuju F 16 i obučavaju pilote. Oni to rade, ali u daleko manjem intenzitetu nego što su obećali - kaže Dimitrijević i dodaje da Rusi ne koriste kasetne bombe:

- Kada su Rusi morali da oslobađaju podzemne prostore, oni su koristili to termovakumsko oružje koje ostavlja prostor bez kiseonika, što je nešto sasvim drugo, mada je i to nedozvoljeno upotrebljavati. U ratu ne možete da očekujete da se dešava išta humano, jer je on kao takav protiv čoveka. Rusi i dan danas smatraju da su Ukrajinci i oni isti narod. Radi se o narodu koji je uveden u rat. Nažalost Ukrajinci su kolateralna šteta.

Istakao je da će Rusija najverovatnije pojačati ljudstvo na frontu:

- Ono što je ne baš sasvim proverena informacija jeste da Rusija ubacuje oko 180.000 vojnka i da će se ići u osvajanje novih teritorija. To je ozbiljan broj vojnika. Sama odluka NATO da svoje snage aktivira, izazvaće naravno odgovor Rusije koji će biti brutalniji i verovatno od njih neočekivan. Samo će se povećavati žrtve i nadam se da do toga neće doći.

