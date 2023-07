MAJKA HTELA DA MALO ODSPAVA, PA SIPALA BEBI DROGU U FLAŠICU! Dete umrlo od doze koja može da UBIJE DESET LJUDI (FOTO, VIDEO)

Američka policija na Floridi objavila je da je devetomesečni dečak umro nakon što je njegova maloletna majka sipala drogu fentanil u njegovu bebi formulu.

Njujork post prenosi da je beba pronađena bez znakova života i pulsa u kući u gradiću Kalahan 26. juna, nakon čega je pokrenuta istraga.

- Zamenici šerifa koji su tu stigli pokušali su da ožive bebu dajući joj veštačko disanje, ali je ona kanije preminula u bolnici u Džeksonvilu - kazao je Bil Liper, šerif okruga Nasau.

foto: Printscreen/First Coast News

Navodi se da je 17-godišnja majka deteta prvo istražiteljima rekla da ne zna uopšte šta se desilo, ali je tu priču promenila u kasnijim ispitivanjima u policiji narednih nedelja.

Na kraju je autopsijom utvrđeno da je dete u svom organizmu imalo količinu fentanila koja je dovoljna da ubije deset ljudi.

foto: Printscreen/First Coast News

Tokom poslednjeg policijskog ispitivanja obavljenog u utorak, majka je kazala da je bila umorna i da je želela da malo odspava tog dana kada je dete umrlo.

Ova tinejdžerka je priznala da je bočicu kojom je hranila sina napunila mešavinom bebi formule i nečega za šta je mislila da je kokain, a za šta se kasnije ispostavilo da je fentanil.

Šerif je bio zaprepašćen tim njenim priznanjem.

- Ko to uopšte radi? Koja majka bi to uradila? To nije normalno. To je bolesno. Ne mogu ni da zamislim zašto bi majka uradila tako nešto sopstvenom detetu - kazao je Liper na konferenciji za mediie održanoj u sredu i dodao da "niko ne bi trebalo da izgubi život zbog užasne vsmrtonosne droge, a pogotovo ne nevina beba".

Majka je optužena za teško ubistvo iz nehata i posedovanje zabranjenih supstanci.

(Kurir.rs/Njujork post)