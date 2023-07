UHVAĆENA MAJKA SVIH ZMIJA! Nisu mogli da veruju šta NEMAN IZ MOČVARE krije u svom gnezdu! LOVCI OSTALI BEZ REČI (VIDEO)

Rekordan broj jaja uklonjen je iz gnezda jednog burmanskog pitona u nacionalnom parku Everglejds na Floridi.

Komisiji za očuvanje ribe i divljih životinja Floride saopštila je da je ženka pitona uhvaćena 7. jula čuvala gnezdo sa čak 111 jaja! To je inače novi državni rekord za veličinu gnezda. Ženka pitona obično izlegne između 50 i 100 jaja.

Brendon Rejhi, lovac na zmije, stigao je čamcem do gnezda koje je bilo dobro skriveno u šupljini mrtve trave i korova. Na snimku koji kruži na društvenim mrežama vidi se da zmija nije prisutna sve dok Rejhi nije primetio da je sklupčana u blizini i spremna da napadne.

Zmija duga skoro četiri i po metra pokušala je u jednom momentu da ščepa Rejhija, međutim, lovac je bio oprezan, uhvatio ju je za glavu i izvukao iz gnezda.

Konačni broj od 111 jaja uključuje netaknuta jaja i ljuske za koje se činilo da su zgnječene.

Uhvaćeni pitoni se mahom eutanaziraju na Floridi, ali Rejhi je rekao da je ženka živa predata stručnjacima koji će joj staviti uređaj za praćenje i potom vratiti u prirodu.

- To zvuči pomalo ludo. Ali to nas vodi do drugih zmija i govori nam mnogo o njihovim navikama i kako se kreću - navodi Rejhi.

Gnezdo je otkriveno istog dana kad je uhvaćen piton dugačak pet metara i 80 centimetara i težak 57 kilograma. To se računa kao državni rekord, a verovatno i svetski rekord po dužini.

Burmanski pitoni mogu premašiti šest metara u dužinu. Ženke imaju tendenciju da nadmašuju mužjake. Obično polažu između 12 i 36 jaja, ali su u stanju da proizvedu i do 100 jaja. Piton može da živi i 25 godina.

Burmanski pitoni su poreklom iz jugoistočne Azije.

Nehotice su dospeli u Everglejds preko trgovine egzotičnim kućnim ljubimcima devedesetih godina prošlog veka. Nedavna istraživanja sugerišu da ekološki štetne zmije proširuju svoju populaciju i traže nova staništa oko Okičobija na jugu Floride.

Trenutno je u toku takmičenje u uklanjanju pitona gde lovci koje uhvate najviše zmija ili rekordne primerke dobijaju vredne novčane nagrade.

Burmanski pitoni nisu zaštićena vrsta na Floridi i mogu se hvatati i humano ubijati tokom cele godine i bez dozvole. Više od 16.000 burmanskih pitona je uklonjeno na taj način od 2000. godine.

