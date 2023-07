"UKRAJINCI NEĆE STATI NA OVOME" Miletić: Cilj im je onesposobljavanje Krimskog mosta! Đošić: RUSKI ODGOVOR JE SUROV (VIDEO)

Nakon napada na Krimski most, rusko Ministarstvo spoljnih poslova izjavilo je da ukoliko se otkrije da su dronovi koji su izvršili napad zapadnog porekla ili da su zapadne zemlje umešane, to će potvrditi njihovo saučesništvo u terorističkim aktivnostima kijevskog režima.

Ova izjava dolazi nakon što su dva ukrajinska drona napala most, prouzrokujući smrt dve osobe i oštećenje jedne deonice kolovoza.

Predsednik Vladimir Putin je održao sastanak povodom ovog napada i poručio da će odgovor na Ukrajinu biti nastavak "specijalne vojne operacije" sve do ispunjenja ciljeva. Odmah nakon napada, Rusija je obustavila svoje učešće u sporazumu o izvozu žitarica Crnim morem, ali je iz Kremlja navedeno da raskid sporazuma nije povezan s napadom na Krimski most, već sa neispunjenjem ruskih zahteva.

Milorad Đošić, pukovnik u penziji, i Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost, su se osvrnuli na ovo stanje u jutarnjem programu Kurir televizije.

Miletić je naglasio da je Krim geografski nezgodno mesto za osvajanje i da je kroz istoriju ostao kao poslednja linija odbrane.

- Jednostavno, geografija tog mesta je takva da ga je vrlo nezgodno zauzeti. Tako da je mnogo veliki optimizam tvrditi da će se Krim zauzeti pre nego neki drugi deo, jer za to istorijski generalno ne postoje primer. Vojnici se uvek oslanjaju na primere iz istorije kada planiraju neke napade, jer jednostavno geografija je ona koja definiše određeni manevar vojske za uzimanje određenog dela teritorija - objašnjava Miletić.

Sagovorlnik votideljke Redakcije Olje Lazarević ne veruje da će ovo biti poslednji napad na Krim.

- Što se tiče Krima, da ćemo imati još ovakvih napada, hoćemo sigurno. Onaj prvi napad je bila proba, sada će želeti da ga što trajnije izbace iz upotrebe i to najverovatnije kada dođe do nekog ozbiljnijeg pomeranja na liniji fronta. Zašto se ruše mostovi? Da bi se sprečio dotok logistike. Ono što Ukrajinci žele je da unište te stubove mosta. Vrlo je teško posle popraviti most na takvom nivou - rekao je Miletić.

Đošić je dodao da će napad na Krimski most otežati rusku logistiku sve do novembra, kada je najavljeno da će most biti popravljen.

- Logistika Rusa će biti otežana posle ovog napada na Krimski most do novembra kada su najavili da će biti popravljen iz razloga što je to bio kraći put. Međutim, mislim da Rusi igraju dobro šah i predviđaju nekoliko poteza unapred. Pa su tako već isplanirali šta će da rade ako most bude srušen. U istom periodu kada je most rušen odnosno par dana ranije u Harkovu su Rusi uništili kompletne kompozicije zapadnoevropskog naoružanja sa posadama - rekao je Đošić.

Miletić je ukazao na to da je ukrajinska mornarica prešla na nivo pilota dronova, iako su brodovi uništeni.

- Prednost koju Ukrajinci imaju je da su zaista veliki broj ljudi imali u mornarici. Možda su brodovi uništeni, ali ljudstvo je ostalo. Sada možemo da vidimo da ta njihova mornarica prelazi na nivo pilota dronova - rekao je Miletić

