"NIJE OVDE REČ O SAKRIVANJU ŽENSKIH OBLINA..." Profesor Petričković: Zamislite kad bi nama hteli da menjaju PRAVOSLAVNU TRADICIJU

Iranske vlasti najavile su novu kampanju s ciljem da se žene primoraju da nose hidžab. U Teheranu se već može videti da pripadnici takozvane policije za moral patroliraju ulicama u obeleženim vozilima. Kako je najavljeno, policija za moral će prvo da upozorava, a zatim i zatvara žene koje ne nose hidžab u javnosti.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije govorio je Prof. dr Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka.

Petričković je najpre objasnio da kultura hidžaba seže duboko kako u islamsku tako i u tradiciju Irana.

foto: Kurir Televizija

- Da bi se razumelo stanje situacije u Iranu i kultura hidžaba treba znati da to seže u same rudimente iranske tj. islamske kulture. To spada u jedan deo šerijatskog prava koji se označava kao ibadet. U pitanju je moralni kanon. Nije ovde samo u pitanju samo nošenje marama i poveza, skrivanje ženskih figura i oblina, već je šerijatsko pravo stil filozofije života. Ona podrazumeva određane moralne postulate i pravila koji su inkorporirani u taj tradiconalno predajni kod koji se preko vere čuva - rekao je Petričković.

Kako se ova kampanja dešava pet meseci nakon protesta zbog smrti Mahse Amini, kada je navodno ukinuta policija za moral, na pitanje voditeljke da li se mogu očekivati novi protesti Petričković je odgovorio da je jako važno različiti uzrok i neposredan povod.

- Treba razlučiti povod i uzrok. Povod može da bude kultura hidžaba, ali istinski uzroci se kriju u zapadnoj politici. Oni uvek uzimaju jedan tradicionalni kod koji eksploatišu u određene političke svrhe. Važno je kako će se oni odnositi prema politici u Iranu. Radi se o prikrivenoj politizaciji - istakao je Petričković i dodao:

- To bi isto bilo kao kada u našoj specifičnoj pravoslavnoj kulturi neko misli da nešto treba menjati u skladu sa savremenim zapadnim vrednostima, a otrodoksni tradicionalni vernici su protiv toga. I onda recimo zapad podrži ove koji su za prilagođavanje savremenosti uz retoriku da se tako poštuju ljudska prava. Uvek sam skeptičan kada se pojave ti borci za ljudska prava. To je metodologija da se politički kontroliše i manipuliše; da se vrši manipulacija oko izbora konkretnog politkičkog vrha u određenoj državi.

Kurir.rs

