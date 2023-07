"OVO JE STRATEGIJA KOJA BI UKRAJINI POTENCIJALNO VRATILA KRIM!" Milić otkrio: Udar na 2 lokacije, CILJ IZOLACIJA SNABDEVANJA

Ruska vojska je izvela masovni udar visokopreciznim oružjem sa mora na objekte u brodogradilištu u blizini grada Odese i na skladišta goriva kod Nikolajeva.

Prema informacijama sa ruskih telegram kanala, ovaj napad predstavlja odgovor Rusije na prethodni napad na Krimski most, tokom kojeg je stradalo dvoje civila, jedno dete je povređeno, a deo kolovoza je uništen. Iako je deo mosta sada delimično otvoren za automobilski saobraćaj na jednoj traci, situacija ostaje napeta.

Ruske snage su u svom saopštenju naveli da je ovaj napad bio usmeren ka objektima u kojima su se pripremali teroristički napadi protiv Ruske Federacije uz pomoć bespilotnih čamaca. Takođe, napad je bio usmeren na mesto gde su se ti čamci proizvodili, blizu grada Odese. Uz to, uništena su skladišta goriva kapaciteta od oko 70.000 tona, koja su služila za snabdevanje vojne tehnike ukrajinske vojske.

Ukrajinski mediji izveštavaju da su u ovom napadu takođe uništeni i samohodni protivavionski topovi "gepard" nemačke proizvodnje.

Nakon ovog događaja, Ukrajina je izvršila napad na Krim sa 28 bespilotnih letelica, no ruska protivvazdušna odbrana ih je oborila.

Da bismo dobili dodatno tumačenje o situaciji na Krimu i posledicama ovog napada, gost u jutarnjem programu Kurir televizije bio je Dimitrije Milić, programski direktor Novog trećeg puta.

On je istakao da Krimski most ima dvostruku važnost za Rusiju.

- Krimski most je važan iz 2 razloga. Prvi je simbolički jer je to most koji je Rusija napravila nakon što je Krim stavljen pod kontrolu Rusije 2014. godine. Više puta su ruski zvaničnici naglašavali, ukoliko Krim ili most budu napadnuti da će imati odgovor na to koji će biti mnogo veći od dosadašnjih odgovora koje smo do sada mogli da vidimo - rekao je Milić.

Milić je objasnio da od početka govora o hipotetičkom vraćanju Krima pod ukrajinsku kontrolu, ruski zvaničnici su uvek naglašavali da će bilo kakav napad na most izazvati snažan odgovor, mnogo veći nego prethodni.

On je dodao da je strategija koja bi potencijalno mogla da funkcioniše u cilju vraćanja Krima pod ukrajinsku kontrolu bila da se izoluje oblast u priobalju i preseče snabdevanje Krima, kako bi manji deo snaga bio zarobljen bez dovoljno municije i bio prisiljen na predaju.

- Uvek se govorilo da je Ukrajina trebala da iseče teritoriju koju Rusija trenutno drži okupiranu u priobalju na dva dela. Tako da sa jedne strane izoluje snabdevanje Krima. A da rušenjem mosta sa druge strane izoluje sanbdevanje Krima, tako da bi jedan manji deo snaga bio zarobljen sa manjkom snabdevanja municije i na kraju bi se predali - istakao je Milić.

