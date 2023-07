"KISINDŽER JE U DOGOVORU SA BAJDENOM POSETIO KINU" Miletić analizira susret: Manji je rizik kada svetske sile pričaju (VIDEO)

Geopolitički izazovi koji leže pred budućnošću najviše proističu iz potrebe za pomirenjem velikih svetskih sila.

Među ključnim odnosima koji igraju ključnu ulogu u očuvanju svetskog mira jesu oni između SAD i Rusije, ali posebno između Amerike i Kine.

Upravo zbog toga, značajna je poseta Henrija Kisindžera, jednog od najcenjenijih svetskih diplomata, Kini. Kisindžer, koji je nekada bio američki državni sekretar, nedavno je stupio u stogodišnjicu svog života i tokom ove važne posete sastao se s kineskim predsednikom Si Đinpingom.

foto: AP Huang Jingwen

Geopolitički analitičari i stručnjaci smatraju da je ovaj susret prekretnica u odnosima između dve zemlje u godinama koje dolaze.

Gost "Usijanja" koji je odgonetnuo važnost i značaj ove posete je Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost.

Miletić je prvo rekao da Kina i Amerika uzajamno zavise jedni od drugih.

- Oni imaju vrlo jasnu uzajamnu saradnju jer, još za vreme Klintona i Buša, postojala je strategija da Kina kupuje što više američkog duga na svetskom tržištu. Oni uzajamno zavise jedni od drugih. Ekonomija je i te kako važna za te dve zemlje, a uloga Kine je veća od uloge Rusije. Mi pamtimo Sovjetski Savez, a ova Rusija nema veze sa tim. Kina je ona koja je ekonomski motor, ne samo Azije, već i celog sveta. Atlantik više nije glavno mesto dešavanja trgovine, koliko je Pacifik. Te promene će biti zanimljivo pratiti - započeo je Miletić, pa dodao:

- Smatram da je rizik sve manji, kada sve više svetske sile pričaju. To je veoma kompleksan odnos, ali više verujem da će Kina i SAD pronaći dobar odnos za saradnju. Sve manje verujem u tenzije na Tajvanu. Doduše, izazovi sede u južnokineskom moru jer je Kina investirala mnogo u vojnu infrastrukturu vezano za Južnokinesko more.

Potom je rekao da je Kisindžer dovoljno mudar da bi privatno otišao u Kinu i da je to sigurno u dogovoru sa čelnicima SAD:

- Oni hoće da naglase da to nije javna poseta, ali svi znaju da on sa 100 godina sigurno nije otišao u Kinu na turizam. Njegovo ime i prezime jasno govori da je on čovek koji je sigurno razgovarao sa predsednikom Amerike, kome je rekao da će otići u Kinu, pa će da pričaju. To je značajna poseta, čak i kada bi on došao kod nas to bi bila velika poseta. Kisindžer je veliki autoritet u javnosti kada uradi neki potez, a dovoljno su iskusni da bi on to uradio svojeinicijativno. Nije to momak od 20 godina koji je rešio da se dokazuje.

Kurir.rs