"BAHMUT JE POZNAT PO PENUŠAVOM VINU, OD NJEGA NIŠTA NIJE OSTALO" Miškeljin: Ukrajinsko žito neće biti na svetskoj berzi DECENIJAMA

Ukrajinski zvaničnici tvrde da su ruske snage dronovima napale Kijev, ali da su sve bespilotne letelice oborene.

Ministar odbrane Ukrajine Aleksij Reznikov izjavio je da će ta zemlja nastaviti sa napadima na Krim i Kerčki most.

Sa druge strane, Moskva je usvojila povećanje starosne granice za regrutaciju sa 27 na 30 godina.

foto: Shutterstock

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštava da je pronašla eksploziv u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Pentagon objavio novi paket pomoći Ukrajini.

Gost jutarnjeg programa koji je analizirao celokupnu situaciju oko žita i Bahmuta je Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost.

Prvo se osvrnuo na napad na Moskvu, pa je ubrzo rekao da je Bahmut ništa više nego trofej.

- Ako se ne varam, ovo je bio četvrti napad na Moskvu u pređašnjih dva meseca. Čini mi se da je cilj tih napada da se pokažu pukotine unutar ruske odbrane i da postoji način da se dopre do Moskve. To ne šalje dobru sliku ruske organizovanosti, a naročito ako uzmemo u obzir i zbivanja oko Vagnera. Što se Bahmuta tiče, od njega nije ostalo ništa, a ni pre rata nije imao neki strateški značaj - započeo je Miškeljin, pa nastavio:

01:21 BAHMUT JE POZNAT PO PENUŠAVOM VINU, ZAŠTO JE POSTAO TROFEJ RATA? Miškeljin: Ukrajinsko žito neće biti na svetskoj berzi DECENIJAMA

- To je grad koji je poznat po penušavom vinu. Više se napravilo političko pitanje oko njega. Prigožin je rekao da je 20.000 Vagnerovca poginulo u Bahmutu. Ne znamo statistiku ukrajinske strane, oni to čuvaju kao tajnu. Svakako da čelnici ne mogu da kažu da odustaju od mesta na kojem su prolili toliko krvi. Bahmut je ništa više nego trofej.

Potom se osvrnuo na situaciju žita u Ukrajini, jer važi za jednu od najvećih žitnica u Evropi:

- Samo odustajanje o sporazumu o žitu je bila kao najava za početak delovanja prema Odesi, ali je i bombardovana luka Reni, kao i skladišta žita, odnosno sve što je bilo izuzeto tim sporazumom. Takve stvari su definitivno izbacile iz stroja ukrajinsko žito s svetske berze i to na duži vremenski period, u pitanju su decenije. Jedna ogromna svetska žitnica se izbacuje iz upotrebe. Pričali smo koliko to može potencijalno doneti problema, a sada ćemo to i da vidimo u praksi.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:29 PVO NIJE REAGOVAO NA DRON, A IZ OVOG PRAVCA JE PUŠTEN Stručnjaci analiziraju napad na Krim: Sledeći NAPAD Ukrajine za 20 dana!