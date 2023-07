ROBIJAO 17 GODINA, PA OSLOBOĐEN! Novi DNK dokazi ga poslali na slobodu: Otvorila se crna rupa, bojim se da će me progutati

Čoveku koji je odslužio 17 godina zatvora poništena je presuda za silovanje nakon što su se pojavili novi DNK dokazi koji povezuju drugog osumnjičenog sa zločinom. Endrju Malkinson je osuđen na doživotni zatvor nakon što je proglašen krivim za napad na ženu 2003. godine u Velikom Mančesteru.

Nijedan DNK dokaz ga nije povezao sa zločinom, a optužba se zasnivala isključivo na identifikaciji očevidaca. Njegov slučaj je u januaru Komisija za reviziju krivičnih predmeta prosledila Apelacionom sudu, na osnovu novih DNK dokaza zahvaljujući kojima je identifikovan drugi osumnjičeni, imenovan kao gospodin B, koji je uhapšen.

Policija Velikog Mančestera i Državno tužilaštvo nisu osporili žalbu, a troje viših sudija poništilo je osuđujuću presudu 57-godišnjaku koji je osuđen po dve tačke za silovanje i jednu za gušenje i davljenje sa namerom da počini silovanje.

"Konačno su me saslušali"

Po izlasku iz suda, Malkinson je održao strastveni govor u kojem je pomenuo da ga je "otela država“. On je ispričao svoje iskustvo i dodao da je stalno ponavljao pred porotom da je nevin, Apelacionim sudom i Komisijom za reviziju krivičnih predmeta, ali da mu nisu verovali.

- Danas sam ovom sudu rekao da sam nevin i konačno su me saslušali. Policija, zatvorski službenici, zatvorenici, novinari, sudije... Kao manjina prisiljeni ste da živite lažnu fantaziju. Država me je kidnapovala 2. avgusta 2003. godine. Bilo je potrebno skoro 20 godina da ubedim moje kidnapere da me puste - rekao je on.

Malkinson, koji je pušten iz zatvora u decembru 2020. godine, ranije je pozvao policiju na odgovornost. Dalje je rekao kako nije bio slobodan nakon što je pušten zbog svog imena u registru seksualnih prestupnika i pod strogim nadzorom policije i sa uslovnom kaznom.

"U mom životu se otvorila crna rupa"

- Sada sam konačno slobodan. Od mene se očekuje da jednostavno skliznem nazad u svet. U mom životu se tada otvorila velika crna rupa. Iako je iza mene, čak i sada se bojim da će me progutati - dodao je on.

Malkinson je kritikovao policiju nazivajući ih "lažovima" i dodao kako je policija "nezakonito uskratila ključne dokaze koji bi pomogli" njegovoj odbrani. Govoreći o žrtvi koja je napadnuta 2003. godine, rekao je da ih je sistem oboje izneverio.

- Tako mi je žao što vas je te noći napao taj čovek. Nisam ja osoba koja vas je napala, ali ono što mi se dogodilo nije vaša krivica - kazao je.

Njegovi advokati rekli su u Apelacionom sudu da bi njegov slučaj mogao imati šire implikacije na sistem krivičnog pravosuđa.

