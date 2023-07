"IRAN NAPRAVIO ONO ŠTO NI AMERIKANCI NEMAJU" Pavić: Rusija pokazala da može da hakuje i preusmeri dron! OVO JE JEDINI LEK

Prema izveštaju Vašington posta, Ukrajina gubi najmanje hiljadu dronova svakog meseca tokom borbi, a postoji mogućnost da ovaj broj dostigne i 10 hiljada.

Takođe, spominje se saradnja Irana sa Rusijom, odnosno da Putin koristi dronove iz prednjepomenute države.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je analizirao tok ratovanja je Aleksandar Pavić, politikolog.

foto: AP/Ebrahim Noroozi

Prvo se osvrnuo na glasine da je iranski dron srušen, a da ga je Ruska Federacija koristila.

- Niko još nije pokazao iranski dron koji je navodno srušen, a Rusi ga korsite. Zasad je to samo priča. Iran jeste razvijao svoju industriju dok je bio pod sankcijama, sada su u opticaj pustili supersoničnu raketu, a nju nemaju ni Amerikanci. Pretpostavljam da ta tehnologija ipak nije njihova domaća, a ne bih se iznenadio da je to upravo ruska tehnologija. To možemo samo da nagađamo, niko to neće da prizna - započeo je Pavić, pa je rekao da je ovo rat najnovije generacije:

- Ovo je rat najnovije generacije i mnogo je drukčiji od prethodnih primera ratovanja. Naime, dronovi su se pokazali kao neophodni, a tu su Rusi u ogromnoj prednosti, oni su u svetskom vrhu što se tiče elektronskog ometanja. Jednostavno se onesposobi dron, elektronski se zaglupi, dezorijentiše ga i dron više nije u rukama onoga ko ga je lansirao, sada možete preuzeti komandu nad dronom, možete hakovati dron. To deluje kao da je virtuelno, ali nije.

Potom je odgonetnuo kako je onda napad na Moksvu dronovima bio realizovan:

- Ako lansirate dovoljan broj dronova, ne mogu svi da se ometu. To se dešava, tako da to ne može da se isključi, ne može se imati 100 procenta pokrića. Dronovi su zahvalni jer možete masovno da ih proizvodete, a to neće koštati ni približno kao proizvodnja navođenih raketa, sredstva odbrane, itd. Zato se i ušlo u masovnu proizvodnju.

