ATLANTIK UNIŠTIO TITAN, NA REDU JE MISIJA NA VENERU! Luda ideja suvlasnika "Okean gejta": Svi detalji NEMOGUĆE misije!

Giljermo Šohlein, jedan od suvlasnika kompanije "OceanGate" čija podmornica "Titan" je implodirala u Atlantskom okeanu, namerava da pošalje oko 1.000 ljudi na Veneru do 2050. godine.

"OceanGate" kompanija je do nedavno bila u žiži svetske javnosti zbog svoje podmornice "Titan" koja je implodirala negde u dubinama Atlantskog okeana, a jedan od suvlasnika, Giljermo Šohlein, ima novu zamisao. Kako piše nemački "Špigel", on planira da pošalje oko 1.000 ljudi na planetu Veneru do 2050. godine.

On je od svoje jedanaeste godine bio fasciniran idejom da od čovečanstva napravi planetarnu vrstu. Time je zapravo hteo da kaže da je "oduvek sanjao da bude vođa prve ljudske kolonije na Marsu".

Venera se nalazi na oko 40 miliona kilometara od Zemlje, obe su slične veličine, mase, gustine i gravitacije. Na površini Venere je ekstremna temperatura, veća od 450 stepeni Celzijusa.

Dosad naučnici nisu otkrili okeane i jezera, ali jesu na hiljade vulkana čija lava prekriva veći deo površine planete. No, to ne smeta Giljermu koji ima još 27 godina da ostvari svoj plan.

Prvi problem je, prema njegovim rečima, sumporna kiselina. Ukoliko bi svemirska posada uspela to da "pregrmi", mogli bi da žive u Venerinoj atmosferi.

Kompanija "Humans2Venus" ima slične ciljeve kao "OceanGate" samo što su njihove ambicije u svemiru, a ne u dubinama mora i okeana na planeti Zemlji. Radi se o novoj tehnologiji koja ima cilj da smanji troškove lansiranja na Veneru i finansiranje svemirskih misija bez podrške Vlade.

"Smrt putnika Titana ne bi trebalo da spreči ljude da nastave da istražuju podmornice sa trupom od karbonskih vlakana. Granice inovacija moraju da se pomere dalje", rekao je Giljermo.

