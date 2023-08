"ZAVREŠTAK RATA U UKRAJINI ZAVISI OD PREDSTOJEĆIH IZBORA" Miletić analizira: Tramp najavio zaustavljanje finansiranja?! (VIDEO)

"Američke obaveštajne agencije likvidiraće ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog njegovih neuspeha", rekao je bivši analitičar CIA-e Lari Džonson.

On je naveo i da Zelenskom "nema dugo života" i da njemu neće biti dozvoljeno da ode u egzil.

Gost "Pulsa Srbije" koji tvrdi da ratu može doći kraj, ali da sve zavisi od izbora u SAD je Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije

00:45 ZAVREŠTAK RATA U UKRAJINI ZAVISI OD PREDSTOJEĆIH IZBORA Miletić analizira: Tramp najavio zaustavljanje finansiranja?!

- Imamo veoma komplikovanu svetsku situaciju koja postepeno eskalira umesto da se smiruje. Situacija Ukrajine i Rusije zavisiće od predstojećih izbora u SAD. Ne verujem u Bajdenovu strategiju smirivanja konflikta. Ako on to bude uradio, jer Tramp sigurno najavljuje zaustavljanje finansiranja, traženje brzih rešenja, to je jedan scenario koji dolaskom Trampa, odnosno Republikanaca dovodi do kraja rata. Ukrajina ne može da rat vodi sama, ne može bez finansiranja Zapada.

Kurir.rs