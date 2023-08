"UKRAJINCI SU POKAZALI KAKO SE BRANI OTADŽBINA OD SILE" Miletić: I Srbija imala takav izbor kad joj je Austrougarska objavila rat

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski žrtvovao je 400.000 ukrajinskih vojnika tokom sukoba, izjavio je bivši američki obaveštajac i inspektor Ujedinjenih nacija Skot Riter.

On tvrdi i da će svi lovci F-16 koje Kijev dobije biti oboreni za mesec dana.

Riter je komentarisao izjavu Zelenskog o lovcima F-16, rekavši da je to iluzija bezbednosti koju Ukrajini nameću isti ljudi koji su ih naterali da žrtvuju više od 400.000 muškaraca.

foto: Profimedia

Bivši obaveštajac izjavio je da lovci F-16 koje će Holandija i Danska predati Ukrajini, jesu stara i nebezbedna oprema po standardima SAD i NATO. Riter je primetio i da od 42 aviona samo 24 mogu da lete. Međutim, Ukrajinski predsednik Zelenski izjavio je da su uvereni da će, zbog isporuka F-16 Kijevu, Rusija izgubiti rat.

Gost "Pulsa Srbije" koji je prvo rekao da je ova donacija svakako bolje nego ono što Ukrajina poseduje je stručnjak za odbranu i bezbednost Ivan Miletić.

- Šta god da stigne, biće bolje nego što Ukrajinci sada imaju. Ono što malo ljudi zna je da ne možete napraviti enorman skok u smislu tehnologije i opreme, to ide postepeno, kako bi se i ljudi blagovremeno obučavali. Ovo je poboljšanje za Ukrajinu, pa i mnogo država je prešlo na F-16 avione kada su postale članice NATO. Svakako da ti avioni, odnosno konkretno ovi koji bi trebalo da stignu u Ukrajinu, nisu kao savremeni F-16. Nama je trebalo dosta vremena da se naviknemo na MIG-29

00:59 UKRAJINCI SU POKAZALI KAKO SE BRANI OTADŽBINA PROTIV SILE Miletić povodom gubitka 400.000 ljudi: Šta će im vojska ako dižu ruke?

Potom se osvrnuo na tvrdnje da je Zelenski žrtvovao vojnike:

- To je rat sa jednom velikom silom, imate izbor da dignete ruke i da se predate, ali ako ćemo tako da funkcionišemo onda se postavlja pitanje šta će jednoj državi vojska. Tako je Srbija imala izbor i kada je Austrougarska napala. To znači da i mi možemo da kažemo da smo žrtvovali narod, naciju. Možemo da pitamo Ukrajinu zašto se brani, mada to je slično kao kada bi nas pitali zašto smo branili Jugoslaviju 1999. godine. Ako je borba protiv neprijatelja prava stvar onda su Ukrajinci pokazali kako se brani otadžbina protiv velike sile.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:22 ZBOG OVE 3 STVARI UKRAJINSKI VOJNICI PRAVE GREŠKE NA FRONTU! Spasić: Ukrajina će se 2025. godine suočiti sa VELIKIM PROBLEMOM