HAOS U NEMAČKOJ: Stotine automobila počelo masovno da se kvari

Na benzinskoj pumpi u jednom nemačkom gradu na stotine vozača sipalo je pogrešno gorivo u svoj automobil. Vozačima su masovno počela da se kvare vozila, javljaju nemački mediji.

Kupci iste benzinske pume imaju probleme s kvarovima na motorima od prošle nedelje. Kako navode mediji, očigledno su zamenjeni rezervoari goriva za dizel i benzin.

Zbog toga je sve više vozača poslednjih dana potražilo pomoć majstora kako bi popravili svoje automobile. S obzirom na to da je pokvaren veći broj vozila, očigledno je da nije do vozača, nego do goriva.

„Na našu veliku žalost, nakon intenzivnog pregleda, moramo da utvrdimo kako je mešanje goriva na benzinskoj pumpi uzrokovano greškom dobavljača“, potvrdila je kompanija.

Razlog je zamena grla za punjenje dizela ili super benzina.

Ljudska greška takođe ne može da bude isključena.

Svi kupci koji su natočili Super E5 i dizel između ponedeljka ujutru i srede poslepodne pogođeni su ovim problemom.

Kako su mediji javili, još nije poznato ko će platiti nastalu štetu vozačima.

Kurir.rs/N1