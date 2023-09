"PROBIJANJE JEDNE RUSKE LINIJE ODBRANE NIJE PREKRETNICA": Češki predsednik i bivši šef Vojnog komiteta NATO o ratu u Ukrajini

Češki predsednik Petr Pavel ocenio je kao "pozitivan preokret" napredovanje ukrajinskih snaga u Zaporoškoj oblasti, ali ne smatra da je to prekretnica u ratu u Ukrajini i upozorio da njegov kraj nije na vidiku.

Nekadašnji predsedavajući Vojnog komiteta NATO je rekao da i Kijev i Moskva insistiraju samo na svojim predstavama, a u svetu ne postoji šira međunarodna sloga kako da se taj sukob reši.

- Probijanje ruske odbrambene linije ne bih nazvao prekretnicom. Možemo da govorimo o pozitivnom preokretu, ali to je samo delić fronta, napredovanje nekoliko kilometara ili desetina kilometara, a Rusija nema samo jednu liniju odbrane, već dve, negde i tri. Proboj na jednom mestu na frontu ne znači kolaps ruske armije i pobedu Ukrajine - upozorio je danas Pavel u video intervjuu češkom listu Mlada fronta Dnes.

Češki predsednik rekao je da treba biti obazriv u oceni napredovanja ukrajinske kontraofanzive, nastaviti pomoć Kijevu, ali i da se ne sme podleći optimizmu da je kraj rata na vidiku.

- U ovom trenutku Rusija ne želi da razgovara ili ako želi onda samo sa onima koje smatra svojim saveznicima. A je ne mislim da sada ima o čemu da se razgovara jer predsednik (Rusije Vladimir) Putin stavlja do znanja da polazna tačka za pregovore jeste ruski predlog a to je iz razumljivih razloga za zemlje kao što je naša neprihvatljivo - rekao je Pavel.

Petr Pavel foto: Tomas Tkacik/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Češki predsednik upozorio je da bi organizovanje mirovnog samita u ovom trenutku bio samo "prazan gest".

- Za to je potrebna volja obe strane u sukobu. Za sada i jedna i druga složno tvrde da sadašnji uslovi ;ne omogućavaju nikakve pregovore. Istovremeno bi bilo potrebno da se dodje do šire međunarodne sloge oko toga kako da se taj sukob rešava. A ni to za sada nemamo. Ako bi neko hteo da organizuje mirovni samit možda bi to privuklo pažnju ali sa gorkim ukusom - rekao je Pavel.

On se založio da diplomatski kanali ostanu otvoreni jer, kako je naglasio, diplomatija ne može da se rukovodi samo apsolutnim najvišim principima, vodi se i u zemljama koje međusobno ratuju.

- Doći će vreme, pre ili kasnije kada ćemo hteti i sa Rusijom da uspostavimo neki nivo odnosa a to ne može da se radi bez ambasadora - kazao je češki predsednik o povratku nekih zapadnih ambasadora u Moskvu.

Pavel je apelovao takodje da Zapad posveti više pažnje globalnom jugu, jer se danas sukob u svetu sve više odvija izmedju demokratije i autokratije u raznim njenim oblicima.

- Jasno je da se danas rivalitet pomera sa ideološke ravni, ranije poznatog sukoba Istoka i Zapada, u sukob izmedju demokratije i raznih oblika autokratije. Izmedju je niz država koje trenutno nisu ni ovde ni tamo ali sigurno su vredne da se taj sukob za njih povede - zaključio je Pavel.

(Kurir.rs/Beta)