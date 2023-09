"NIKOM VIŠE NIJE DO RATA, ALI NI RUSIJA NI UKRAJINA NE MOGU DA SE IZVUKU" Stević: Nemaju snage, a SVETSKI SUKOB uveliko traje

Velibor Stević, pukovnik u penziji gostovao je u emisiji jutarnjeg programa u razgovoru o dešavanjima u Rusiji.

foto: kurir tv

U posetu Ukrajini neočekivano je došao američki državni sekretar Entoni Blinken, tim gestom ukazujući na njihovu nepodeljenu podršku.

foto: Kurir tv

Stević, razgovarajući o neprestanoj podršci Zapada Ukrajini, istakao je:

- Bolje da je došao tamo i rekao daj da se ne ratuje više, daj da narod ne strada. NIšta se Ukrajini ne poklanja, to su krediti i prema tome, ratovaće do poslednjeg Ukrjinca - rekao je Stević, naglasivši da je on kao vojnik svestan da tamo ginu deca.

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Aleksej Danilov izjavio je da je treći svetski rat već počeo i da ono što se dešava u Ukrajini nije samo sukob te zemlje sa Rusijom.

Zar ove njegove reči nisu zapravo potvrda onoga što Rusija tvrdi sve vreme - da je Ukrajina samo oruđe u rukama Zapada i da je ovo zapravo rat zapadnih sila s Rusijom, pitala je voditeljka Olivera Lazarević.

foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Zapad neće stati, siguran je Stević:

- Ekonomija puca. Rata je dosta i Zapadu i Americi i Ukrajini i Rusiji. Rusija ne može da se izvuče iz ovog rata, a ni Ukrajina. Sad je novi ministar odbrane koji je Tatar, dao fantastičnu izjavu, da će da oslobodi Ukrajinu do poslednjeg centimetra, ali to Zapad ne može da ostvari. Ukrajina nema više snage. Ona je 15. država na svetu prema količini naoružanja, ali ne i po kvalitetu - istakao je Stević.

03:29 VELIBOR STEVIĆ O MOGUĆNOSTI ZA POČETAK TREĆEG SVETSKOG RATA

Takođe, on smatra da je nemoguće da Ukrajinci uspeju u kontraofanzivi, a da je treći svetski rati počeo u onom momentu u kom su se na stranu Ukrajine stale države sveta.

- Kontraofanziva neće uspeti, a treći svetski rat počeo je onog trenutka kada su sve države uključile protiv Rusije. Zašto ide tako sporo? Rusija ne može da ubija građane. Sigurno Rusija nije gađala zelenu pijacu, nego rade to da bi pokazali kako su Rusi zloočinci, ne kažem, zločina ima na obe strane... - rekao je Stević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.