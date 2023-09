"AKO JEDNA ČESTICA DOĐE U KONTAKT S PLUĆIMA, GOTOVO JE" Lutovac: Nisu smeli da izvrše sve analize, one koje jesu, POKAZALE SU ZLO

Profesor i doktor Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam gostovao je u jutarnjem programu Kurir TV u razgovoru sa predsednikom upravnog odbora Omladinske mreže Srbije Emilom Zoronjićem.

Sjedinjene Američke Države isporučiće Ukrajini municiju sa osiromašenim uranijumom u okviru novog paketa vojne pomoći vrednog 175 miliona dolara, saopštio je Pentagon. Tu informaciju komentarisao je Kremlj, upozorivši da će Vašington morati da odgovara za "veoma tužne" posledice svoje odluke, podsećajući da su te granate korišćene protiv Jugoslavije.

Lutovac je istakao da municija na frontu neće ništa doprineti, a poosledice korišćenja mogu biti fatalne.

- Nalazio sam neka uputstva gde se savetuje (koja su kasnije bila uklonjena) da sve što sadrži uranijum, čak i pogođena vozila, se smatra kontaminiranim! Samo na teritoriji Srbije bačeno je oko 15 tona osiromašenog uranijuma. Tokom Zalivskog rata dok je bio požar u Doxi, te municije i Abramsa koji su koristili tu municiju, analizama utvrđeno je da je oko 130.000 vojnika dobilo teške bolesti i to ne može niko da negira, ali se zatrpava jer ne žele da se dođe do istine - rekao je Lutovac.

Podsetio je na reči bivšeg generalnog sekretara UN Kofija Anana koji je priznao da su dejstvovali na prostoru Kosova i Metohije sa osiromašenim uranijumom.

- Svi teški metali i uranijum su toksični i radioaktivni i to se iz analiza vidi, iz onih u koje su smeli da se upuštaju, jer je udisanje samo zračenja tog metala opasno! NATO alijansi ne odgovara da se zna koja je štetnost uranijuma. Ako jedna čestica dođe do pluća gotovo - rekao je Lutovac.

S druge strane, ruskom predsedniku Vladimiru Putinu prete ljuti Vagnerovci. Kako se spekuliše mnoge frakcije unutar grupe Vagner prete osvetom Putinu zbog sumnji da je napravio zaveru za ubistvo Jevgenija Prigožina.

Profesor Lutovac smatra da su Rusi "sprali ruke od te priče", pa se osvrnuo na dešavanja u Ukrajini.

- Volodimir Zelenski koji govori o zabranama pregovora oslikava to da on nema svoje ja i da radi sve što mu Zapad kaže. Njegova konstantna pojavljivanja na televiziji, a žrtve su sve veće i veće, a on sve više i više daje podstreka ovom ratu govori o tome da on ne rasuđuje iz svoje glave nego ga drugi vode - rekao je Lutovac i naveo da je novac koji Ukrajina obećava porodicama poginulih je minoran, a mirovni ugovori će morati da dođu.

- Sada je poslednja pretpostavka da je u Ukrajini ostalo negde oko 19 miliona sposobnih vojnika. Gledamo stalno kako na ulicama Ukrajine konstantno prisilno mobilišu vojnike, jer oni nemaju više koga da mobilišu. Priča da su uspeli da probiju liniju, šta to znači? Kada je probiju oni moraju da je sačuvaju! Šta će sada tamo? Jedini način da nešto urade je da potisnu celu liniju fronta - zaključio je Lutovac.

