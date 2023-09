"RUSI TAKTIKOM HANIBALA NANELI STRAHOVITE GUBITKE UKRAJINI" Španović: Ovako im je izgledala zaseda s planina (VIDEO)

Ukrajini je preostalo nešto više od 30 dana pre nego što vremenske prilike ometu njenu protivofanzivu, tvrdi visokopozicionirani američki general Mark Mili.

On je u razgovoru za BBC rekao da bi hladniji uslovi Ukrajini mogli znatno da otežaju manevrisanje.

Ukrajinska ofanziva je išla sporije od očekivanog, priznao je Mark Mili i dodao da je prerano reći je li kontraofanziva propala, jer Ukrajina "napreduje vrlo stabilnim tempom kroz ruske linije fronta".

foto: AP/Libkos

Rusija je pohvalila deklaraciju Grupe 20 koja nije direktno kritikovala Moskvu zbog napada na Ukrajinu. Podsećamo, učesnici samita G20 su u Nju Delhiju u subotu usvojili deklaraciju u kojoj se ne pominje osuda Rusije zbog rata, ali se pozivaju sve države da ne koriste silu u cilju zauzimanja teritorije.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je analizirao kako će hladnije vreme uticati na Ukrajinu u ratu je pukovnik u penziji Miroslav Španović.

- Činjenica je da se ukrajinska kontraofanziva odužila, ali još više i usporila. Kada je najavljena kontraofanziva, ojačana je ukrajinska vojska, napravljeno je mnogo toga, ali činjenica je da je to stalo. Ono što je rekao američki general je činjenica, nije ostalo mnogo vremena do promene vremenskih uslova. Ušće Dnjepra je i te kako teško za kretanje i u letnjem periodu, a kamoli kada dođu kiše. Celokupna kontraofanziva nije napravila niti jedan, pa čak ni taktički prodor - započeo je Španović.

Potom je rekao da su jedino napravili prodor u jedno mesto koje se zove Rabotino, pa je obrazložio.

01:17 RUSI TAKTIKOM HANIBALA NANELI STRAHOVITE GUBITKE UKRAJINI Španović: Ovako im izgledala zaseda s planina! DVA PUT U 1 DANU

- Interesantno je da se priča svodi kako se zauzelo Rabotino, to je faktički jedini uspeh na kompletnom frontu gde se bore Ukrajinci. Rabotino je mesto koje je nekada imalo oko 15.000 stanovnika, a sada nema ni jednog. Oko njega se nalaze uzvišenja, brda, pa čak i planine. Na tim brdima se nalazi ruska artiljerija, a kada ukrajinske snage uđu unutra, Rusi ih poklope artiljerijom i tu onda nastanu veliki gubici - rekao je Španović, pa nastavio:

- Dešavalo se da tokom jednog dana, dva puta Ukrajinci probiju u Rabotino, a Rusi su ih uvuku kao što je Hanibal radio kod Kane i ostalih bitaka. Dakle, ovi kao probiju napred, a ovi se izvuku u stranu i poklope ih artiljerijom. Ukrajini je problem nedostatak ljudi, a što se tiče silnih donacija tenkove i naoružanja, sve je manje ljudi koji mogu da prihvate to naoružanje. Ukrajina je dala mnogo toga, dosta žrtava u ovih godinu i po dana rata, a na sve to još i doživljava kritike sa zapada da se ne bore dovoljno dobro.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:31 UKRAJINA IDE KORAK PO KORAK OD DONACIJAMA Obrknežev nema dilemu: Ako im OVO isporuče, očekujte konkretan odgovor Rusije