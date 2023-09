"ETIOPIJA IMA DIREKTAN SUKOB SA EGIPTOM, A PRISTUPIĆE BRIKSU" Spasić: Uprkos neprijateljstvu ovih država SVE IMAJU ISTI CILJ!

Predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku Zoran Spasić gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa stručnjakom za bezbednost Ratomirem Antonovićem kod voditelja Miloša Anđelkovića o geopolitičkim pomacima, konkretno o Samitu G20.

foto: EPA Gianluigi Guercia Pool

SAMIT U NJU DELHIJU: "Rusija je pohvalila deklaraciju Grupe 20 najvećih ekonomija, koja nije direktno kritikovala Moskvu zbog agresije na Ukrajinu i saopštila da su lideri na samitu u Nju Delhiju delovali u interesu rešavanja sukoba, prenosi Rojters. Učesnici G20 su u Nju Delhiju usvojili su prekjuče deklaraciju konsenzusom, u kojoj se ne pominje osuda Rusije zbog rata, ali se pozivaju sve države da ne koriste silu u cilju zauzimanja teritorije. Afrička unija dobila je status stalne članice u Grupi 20, dok je samit prošao bez predsednika Rusije i Kine."

foto: Kurir tv

Spasić je podsetio koje zemlje su članice BRICS-a, predočivši uvodnu analizu o tome kako je nastala ova unija.

- Prvo smo imali Samit u Indoneziji gde su učestvovali predsednik Sjedinjenih američkih država Džozef Bajden i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping i nakon razgovora usvojili Memorandum - plan koji je jedan od najvećih planova u istoriji sveta. Reč je o mreži autoputeva, mostova, brana kojim će se povezat Evropska Unija, Indija i Bliski Istok. Ona će omogućiti da se brže putuje za 40 odsto. Potpisali su ih šefovi tih država i EU i Nemačke, Francuske i Italije. Suština je da je to ozbiljan geostrateški plan SAD, a cilj je da se proizvodnja iz Kine preusmeri u Indiju - rekao je Spasić, koji smatra da je cilj približavanje Kine Americi u svakom smislu.

foto: Profimedia

Evidentnim je istakao to da, nakon ruske vojne operacije na Ukrajinu, zauvek je izmenjena svetska slika.

- Danas je Finska u NATO savezu, imate to da su milijarde dolara uložene u ukrajinske vojne snage, a nakon rata - Ukrajina će imati ozbiljnu vojnu snagu. Ukrajina nije mogla bezbednosno a ugrozi Rusiju. Države koje su u skopu G20, nisu osudile Rusiju za napad i pravi se kompromis, međutim Indija se apsolutno okreće Americi - smatra Spasić.

On je podsetio da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski putem svog potparola rekao da se zahvaljuje na očuvanju teritorijalnog integriteta Ukrajine.

- On uvek nastupa sa pozicije zaštite Ukrajine. Posmatrajući Samit G20, mi posmatramo i "Brics". Pored toga što Briks nije ni EU niti ima bilo kakve komponente prethodnih svetskih organizacija, suština je sledeća - tvrdi Spasić i objašnjava:

- Kina i Indija imaju granične sporove. Indija se okreće saradnji sa SAD. Brazil je američki saveznik na osnovu ugovora iz Rija, Egipat je direktni primalac američke vojne pomoći, a Etiopija, koja ima direktan sukob sa Egiptom, treba da pristupi istoj uniji. Dakle, ujedinile su se jer su sve te zemlje - zemlje u razvoju, a pristrastnosti ovde nema, pored postojećih unutrašnjih problema ovih država - smatra Spasić.

foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Celokupan odnos BRICS-a oslikao je uporedivši ih sa "Nesvrstanima".

- Oni nisu pretnja. Skoro sve države Južne i Srednje Amerike su saveznici SAD-a na osnovu ugovora iz Rija. Rusija je izvšila agresiju. Da li je neko podržao Rusiju? Kina? Nije. Stvar je realnog stanja na terenu. Rusija je svoju proizvodnju preusmerila ka Istoku, ali o tome da Rusija ima alternativu tu uopšte ne treba imati dileme - nema - siguran je Spasić.

Danas, 11. septembra, kako je istakao, Evropa ima novac i moć da se snabdeva iz drugih izvora.

Prokomentarisao je pristupanje Afrike ovoj uniji.

- Samo od 1960. do danas imali ste tamo preko 50 vojnih udara i pučeva na afričkom kontinentu. Najviše Amerikanci i Kinezi ulažu u Afriku. Ne slažem se sa konstatacijom da će Rusija da da besplatno žito Africi, nema besplatno - biće kompenzacija sigurno. Ne pomažete nekom ako mu dajete besplatno, vi mu odlažete problem. Morate da date afričkim državama infrastrukturu i da se ekonomski razvijaju. Znamo ko ima kakav uticaj, ali ne i to da će Rusija da pruži Africi pomoć, ona to ne može ekonomski, dok Kina i SAD to mogu - rekao je Spasić.

