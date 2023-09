"AKO BUDE TRGOVALA SA SEVERNOM KOREJOM RUSIJA ĆE BACITI RUKAVICU U LICE KINI!" Stručnjaci analiziraju posetu Kim Džong Una Rusiji

Severnokorejski vođa Kim Džong Un stigao je danas u Rusiju privatnim oklopnim vozom, koji je poznat i kao dvorac na šinama zbog raskoši u njemu.

Očekuje se da će Kim tražiti rusku ekonomsku pomoć i vojnu tehnologiju u zamenu za municiju koja će se koristiti u ukrajinskom ratu. Britanska agencija navodi da je Kim u Rusiju došao na razgovore sa predsednikom Vladimirom Putinom u vreme upozorenja iz SAD da Severna Koreja ne bi trebalo da trguje oružjem sa Moskvom.

Iz Stejt Departmenta su poručili da bi bilo kakav dogovor Rusije i Severne Koreje o prodaji oružja predstavljao kršenje brojnih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Ruska državna televizija objavila je snimak Kima obučenog u odelo kako istupa iz voza na crveni tepih na kojem ga je dočekala delegacija domaćina. Rojtersov ruski izvor navodi da se Kim kasnije vratio u voz i nastavio putovanje dublje u -Rusiju.

Koje teme će biti na stolu? Da li će lider Severne Koreje pružiti Putinu podršku u sukobu u Ukrajini?

Na ova pitanja odgovarali su gosti Usijanja Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i Dragan Vujičić, novinar dnevnog lista "Novosti"

- Moskva može da očekuje mnogo što šta, ali ništa ne mora da znači. Ovo je praktično grupisanje savezika, Rusije, Kine i Severna Koreja. To je pacifički blok pre svega zbog eventualnog ratovanja na toj teritoriji. To je najviše odgovor na taj pacifički NATO koji čine Japana i Južne koreja.Severna Koreja verovatno ima najveće stokove naoružanja. Prošle nedelje su imali podmornicu koja moža da lansira projektile pod vodom, što imaju samo ozbiljne vojne sile. Inače saradnje te dve zemlje traje dosta dugo - rekao je Vujičić i dodao:

- Oni sarađuju izuzetno dobro. Imaju šta da trguju i da ponude jednu drugima, ali pre svega je fokus na Tajvanu, budući da se rat u Ukrajini polako tuli i mislim da je vreme za razgovor.

Obradović je ocenio da se o naoružanju Severne Koreje dosta govori, ali da ga niko na svetu ne upotrebljava:

- Govorimo o Severnoj Koreji ,a niko na belom svetu ne koristi njihovo oružje. Oni s vremena na vreme odapnu koju balističku raketu dok narod živi prilično bedno dok se Kim Džong Un hvali silinim zalihama granata, a da ih pitate šta će vam te granate, niko ne zna - rekao je Obradović i dodao:

- To kako oni budu sarađivali neće biti trgovina nego trampa. Oni mogu samo kao u srednjem veku da se menjaju ili trampe. Mi vama hranu i ekonomsku pomoć u zamenu za granate sovjtskog kalibra i to je ono što stručnjaci očekuju.

Tvrdi da bi Rusija trgovinom sa Severnom Korejom prekršila sankcije koja je sama kao članica Saveta bezbednosti potpisala.

- Ruska federacija je zavela sve sankcije Saveta bezbednosti Severnoj Koreji. Imali ste globalni konsenzus da je Severna Koreja globalna opasnost. Ili je Putin doneo ukaz kojim kaže da skida sankcije Sebernoj Koreji. Ako nije doneo takav ukaz, onda to znači da je Rusija švercverska zemlja koja švercvuje robu i naoružanje u Severnu Koreju. To govori da Rusija ka članica saveta bezbednosti nije pouzdana i da je na ivici da uđe u nuklearni terorizam tako što ispoiručje nuklearno gorivo.

06:48 AKO BUDE TRGOVALA SEVERNOM KOREJOM RUSIJA ĆE BACITI RUKAVICU U LICE KINI! Stručnjaci analiziraju posetu Kim Džong Una Rusiji

Prema njegovom shvatanju Rusija bi slobodnom trgovinom sa Severnom Korejom poslala lošu poruku Kini:

- Ako to Rusija to uradi to će biti šamar za Kinu pošto Kina deli taj prostor sa Rusijom. Kina je stalna članica saveta bezbednosti. Znači Rusija ne krši samo američke sankcije nego krši i kineske sankcije. To je ozbiljna rukavica u lice Pekingu.

