"OD OPOZIVA BAJDENA NEMA NIŠTA, A KAMPANJA POSTAJE PRLJAVIJA! Stojsavljević: Na ovo je posebno osetljiv! Sada utvrđuju da li LAŽE

Dr Rastislav Stojsavljević, stručnjak za geopolitička pitanja gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljem o sledećim informacijama:

foto: Kurir tv

Komitet američkog Predstavničkog doma pokrenuće formalnu istragu predsednika Džozefa Bajdena. To je saopštio predsednik Komiteta Kevin Makarti. Makarti, koji je republikanac, dodao je da je istraga pokazala da je Džo Bajden lagao Amerikance da ne zna ništa o poslovima članova svoje porodice. Takođe je rekao da su republikanci iz Predstavničkog doma tokom prethodnih meseci otkrili "ozbiljne i verodostojne optužbe" o ponašanju američkog predsednika.

foto: Tanjug

Zašto je tačno pokrenut proces opoziva Bajdena?

Stojsavljević kaže da od opoziva toga nema ništa.

- Opoziv može da prođe u Predstavničkom domu, gde ima republikansku većinu. Međutim, u Senatu, gornjem domu Kongresa, potrebna je dvotrećinska većina. Trenutno demokrate imaju 51, dok republikanci imaju 49 senatora. Dakle, za 67 senatora da glasa za opoziv Josepha Bidena, što je potrebno, veoma je teško. Opoziv sigurno neće proći. On nije prvi američki predsednik koji se suočavao s procesom opoziva. Pre njega, nekoliko predsednika je bilo suočeno s istim izazovom, ali nijedan od njih nije opozvan. Tako da, opoziv se neće desiti sigurno - rekao je Stojsavljević.

Treba da se koncentriše na to kako će istraga protiv njegovog sina uticati na njegovu kampanju za predsedničke izbore koji su zakazani za novembar 2024. godine.

- Sada, naravno, kampanja postaje sve više prljava s obe strane. To ne možemo odvojiti od trenutnih dešavanja u Kongresu - istakao je Stojsavljević.

Što se tiče optužbi protiv Donalda Trampa, suđenje je zakazano za 5. mart, slučajno, samo dan pre velikih primarnih izbora u okviru Republikanske partije. Očigledno je da obe strane pokušavaju da diskredituju jedna drugu.

- Tramp se suočava s optužbama vezanim za dešavanja tokom prošlih izbora i naročito 6. januara 2021. godine, kada je došlo do nereda u Kapitolu - napomenuo je Stojsavljević.

Što se tiče Bidena, optužbe protiv njega, barem što se tiče ličnih optužbi su neozbiljne.

- Što se tiče njegovog sina, Republikanci pokušavaju da ga povežu s raznim nepravilnostima, i vidimo da se proces nagodbe nije desio dodao je Stojsavljević i dodao:

- To ćemo saznati tokom suđenja, ali suđenje će se verovatno održati samo ako dođe do procesa opoziva predsednika. A, kako trenutno stoje stvari, najverovatnije neće doći do opoziva. Dakle, pitanje da li će biti pozvan na svedočenje ili da li će biti podvrgnut istrazi zavisi od političkog razvoja događaja - istakao je Stojsavljević.

05:07 OD OPOZIVA BAJDENA NEMA NIŠTA, KAMPANJA POSTAJE PRLJAVIJA! Stojisavljević: Na ovo je posebno osetljiv! Sada utvrđuju da li LAŽE

Dalje istrage sve će sve utvrditi.

- Što se tiče tvrdnji da je lagao ili da nije znao o aktivnostima svoje porodice, to će se istražiti tokom suđenja. On je posebno osetljiv na optužbe protiv svog sina, jer je imao porodičnu tragediju kada je postao senator 1973. godine - rekao je Stojsavljević.

