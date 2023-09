"SAMO ŽELIM DA GA ZAGRLIM PRE NEGO ŠTO UMREM": Italijanka tvrdi da je bogati šeik njen sin koji je OTET iz sela pre 46 godina

Italijanski mediji objavili su ranije ove godine podatak da na Apeninskom poluostrvu svake godine nestane 17.000 maloletnika, a jedna majka iz regiona Pulja veruje da je njen nestali sin sada šeik u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Časopis TPI (The Post Internazionale) objavio je na svom sajtu, u okviru šire priče o nestancima dece u Italiji, svedočenje Bjanke Kolajani čiji je šestogodišnji sin Mauro Romano 20. juna 1977. nestao iz sela Rakale u blizini Lečea, gde je živeo sa roditeljima.

- Mi se i dalje pitamo šta se s njim desilo. Uprkos naporima istražitelja poslednjih godina i dalje ništa nismo saznali. A ja u srcu oduvek imam istu želju: da ponovo zagrlim mog Maura pre nego što umrem - kazala je ona.

Selo u kojem su živeli nalazi se na poluostrvu Salento na jugu Italije.

- Moj život je stao tog dana. Ne prođe dan u kojem ne pomislim na Maura, u kojem se ne pitam šta se s njim desilo, u kojem ne nastojim da dobijem barem neki odgovor - ispričala je Kolajani.

O njenom slučaju je u aprilu 2021. pisao i vodeći italijanski list Korijere dela sera, ali i agencija Ansa koja je prenela izjavu Kolajani da je policiji poručila da odustaje od potrage za sinom, za kojeg veruje da je kidnapovan.

Ona se na to odlučila pošto je arapski šeik, za kojeg veruje da je njen davno izgubljeni sin, odbio da obavi DNK test.

Samo dve nedelje pre toga Kolajani je za Korijere dela sera izjavila da je Maura prepoznala u liku šeika Muhameda al Habtura (54), sina magnata Kalafa al Habtura iz UAE.

Ona je kazala da je sina prepoznala po "par ožiljaka na telu: jedan je na obrvi, a drugi na njegovoj desnoj ruci, koji je zadobio od pegle".

- Nadam se da je to on, zato što bi to značilo da je živ i da ga niko nije ubio - rekla je Kolajani.

Maurovi roditelji su planirali da odu u Dubai kako bi, uz pomoć italijanaskog konzulata, naterali šeika na DNK test.

- Ali, nema svrhe - kazala je Kolajani za Ansu.

Istražitelji koje je ona angažovala ranije su saznali da je dečaka navodno oteo 79-godišnji penzionisani brica koji je dete predao dvema osobama čiji identitet nije utvrđen.

(Kurir.rs/TPI/Ansa/Corriere della Sera)