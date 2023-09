ORGIJE, BRZI AUTOMOBILI I PLAĆENE UBICE: Fatalna Tatjana naručila ubistvo muža bogataša a onda je isplivala istina o BIZARNOJ VEZI

Tatjana Remli (43) ušla je u majici bez rukava i šorcu u pratnji muškarca sa naočarima za sunce i kapom, a jedan radnik je odmah osetio da se “nešto dešava”, kako je rekao “Njujork postu”, otkrivajući nove detalje u skandalu koji je šokirao zajednicu južne Kalifornije pričama o elitnim orgijama, oružju i pretnjama koje su preuzete direktno iz čuvenog mafijaškog filma “Kum”.

- Možda je pokušavala da izgleda s*ksi ali ja je ne bih tako nazvao. Izgledala je napeto zbog nečeg – rekao je radnik.

A to je bilo pre nego što je bilo ko u “Starbaksu” saznao da je Tatjana došla da razgovara o isplaćivanju dva miliona dolara svom pratiocu za ubistvo njenog muža Marka Remlija, piše “Post”.

Dramatično hapšenje

Oboje su naručili sok i seli za sto u bašti iza. Desetak minuta kasnije muškarac je otišao do toaleta, dva policijska automobila su se zaustavila, a četvorica policajaca ušla iz San Dijega ušla su u baštu.

- Pojurili su tamo, stavili joj lisice na ruke i počeli da joj pregledaju torbu. Policajci su bili efikasni i odveli su je do vozila. Otišli su. Ali, muškarac je i dalje bio u toaletu – ispričao je “Postu” radnik.

Pomalo u panici zbog “nasilnika” koji je ostao u toaletu, radnik je izašao van da obavesti o tome dvojicu preostalih policajaca.

- Jedan od njih mi je rekao: “Ne brini, on je s nama, to je sve što mogu da ti kažem”. Onda se zaustavio terenac sa zatamnjenim staklima i nasilnik je ušao u njega. Bio je policajac na tajnom zadatku – rekao je radnik.

Buran brak Marka i Tatjane Remli

Ovo hapšenje bilo je poslednji rasplet dešavanja u burnom i navodno nasilnom 12-godišnjem braku između Tatjane – za koju se navodi da je “kompulsivno s*ksualna ruska bomba” – i njenog muža Marka koji je od roditelja nasledio 26 miliona dolara.

Nije jasno kako se par upoznao.

Njihov odnos bio je “nesmotren”, kako je rekao jedan prijatelj Tatjane. Živeli su životom brzih automobila, vatrenog oružja, divljih s*ksualnih zabava i navodno droge – a onda su se našli u raskoraku.

Mark je navodno finansirao sporne poslovne poduhvate koje je Tatjana želela da pokrene, između ostalog šou sa konjem zvanim Valitar, studio sa sobnim biciklima “Ritam i moć” i polo tim. Sve je to sada gotovo. Što se tiče onog što je Mark stvarno radio da zaradi novac, stvari deluju nejasno. Na “Linkedinu” je opisan kao “predsednik firme”.

Njegov otac je, prema više izvora, uspeo u svetu tehnologije i navodi se da je imao vredne patente, od kojih su neki završili kod Marka. Par je delio kuću vrednu 5,3 miliona dolara u elitnom Del Maru u Kaliforniji.

Novac očigledno nije doneo sreću 57-godišnjem Marku koji je, kako je rekao njegov prijatelj, “izgledao kao da ima 77” nakon što je njegova supruga navodno pokušala da ga ubije.

- Njihov način života je bio nesmotren, toksičan. Oboje su imali s*ksualne odnose sa raznim ljudima. Bilo je prostitutki, striptizeta, s*ks klubova – rekao je “Postu” Tatjanin prijatelj.

“Post” navodi da se u prvoj epizodi serije iz 2017. “Goli SNCTM”, o elitnom s*ks klubu, vide Mark i Tatjana Remli sa ostalim svingerima.

- Ja sam sva za pomeranje granica – rekla je Tatjana gledajući u kameru.

Mark je kasnije rekao da je “s*ks verovatno najveći deo našeg života”. Tatjana je učestvovala u raznim s*ksualnim aktivnostima sa nizom žena u dokumentarcu, dok je Mark priznao da je “svojevrsni zavisnik o adrenalinu”.

- Volim da rizikujem i živim na ivici – rekao je on.

Izvori “Posta” su rekli da je Tatjana “prošla kroz krevete” njima susednog polo kluba i da je “targetirala bogataše”.

Do leta je brak Remlijevih bio na ivici raspada. Tatjana je 2. jula podnela zahtev za razvod, tvrdeći da su prijatelji njenog muža “razbili skupu statuu konja u dvorištu i stavili je u njen krevet, u stilu (filma) ‘Kuma’”.

Na snimku do kojeg je došao “Post” načinjenom krajem maja u Tatjaninoj kući vidi se glava konja na njenom krevetu. Devet dana nakon što je podnela zahtev za razvod, kuća se zapalila i izgorela do temelja a Tatjana je tvrdila da ne zna šta se dogodilo.

- Policija je (nakon požara) došla u kuću. Policajci su tražili od Tatjane dokumenta a u njenoj torbi su bila četiri napunjena pištolja. Uhapšena je zbog posedovanja oružja – rekao je Tatjanin prijatelj.

To, međutim, nije najšokantniji incident u vezi Remlijevih i oružja.

- Mark je jednom uhapšen jer je stajao nag na prilazu kući sa puškom za slonove. Išao je za njom sa nožem i ona je morala da pobegne iz kuće u donjem vešu – rekao je prijatelj.

Postoje i tvrdnje u papirima za razvod da je Mark “stavio pištolj na njenu glavu”.

Nakon dramatičnog hapšenja u “Starbaksu”, jedan policajac je radniku lokala ispričao kako je ranije došao u kuću Remlijevih zbog žalbi komšije na buku.

- Tatjana je bila sva u haosu ali je imala najsjajniju prikolicu za konje – rekao je policijac, verovatno se odnoseći na njenu prikolicu vrednu 135.000 dolara.

"Tatjana je bila hladna i ne baš bistra"

Erik Martonovič, koji je radio sa parom oko 2012. na neuspelom konjskom šouu, poslednji put se čuo sa njima 2017. Prijatelj mu je navodno rekao da je “Tatjana želela da on dođe i spava sa njom dok Mark posmatra”. Martonovič veruje da bi Tatjana pokušala da ubije Marka.

- Znao sam ih veoma dobro. Bili su kreteni a karma radi svoje… Ona je nestabilna i hladna. Ne znam da li je mislila da će dobiti njegov novac. Nije baš bistro. Mislim da je to uradila jer je misila da će biti isplaćena – rekao je on “Postu”.

Martonovič kaže da je Tatjana navikla da stvari radi kako je namislila.

- Ako je ona htela nešto da uradi, to bi on (Mark) plaćao. Novac nije bio bitan. On je radio šta god je ona želela i plaćao za to – rekao je on.

"Tatjana želela da gleda Marka sa drugim ženama"

Između ostalog je Tatjana želela, kako tvrdi njen prijatelj, da posmatra Marka kako ima s*ks sa drugim ženama.

- Jedne noći su Mark i njen bivši doveli kući čitav strip klub. Uživala je u njemu sa drugim ženama ali samo kad je to bilo pod njenom kontrolom – rekao je on.

Ali, te noći se sve otelo kontroli.

- Žene su sve pregledale, uzimale sve njene stvari, “Lubutinove” cipele i torbe – rekao je on.

Tatjana je u zahtevu za razvod tvrdila da je ukradeno ili uništeno vlasništvo vrednosti 250.000 dolara, uključujući “životinje, odeću, automobile i motore”. Kako piše “Post” Mark se povukao ovih dana i ne priča sa medijima. Tatjana je u pritvoru gde čeka sudsko saslušanje u oktobru. Izjasnila se da nije kriva za podsticanje na ubistvo.

(Kurir.rs/Blic)