KOPILOT NAMERNO SRUŠIO AVION I UBIO 150 LJUDI! Pilot uzalud vikao: PUSTI ME UNUTRA DOÐAVOLA! Evo šta se dešavalo na kobnom letu

Kopikot Andreas Lubic, Foto: Printskrin / You Tube/BBC News Mundo

Strašna tragedija koja se dogodila te 2015. godine ostavila je čitav svet u šoku.

Francuski tužilac rekao je na konferenciji za novinare da se čini da je kopilot aviona Džermanvingsa koji se srušio u martu 2015. godine u francuskim Alpima, pri čemu je poginulo 150 ljudi, namerno srušio avion.

Državljanin Nemačke koji je sam kontrolisao avion Erbas A320 nakon što je kapetan izašao iz pilotske kabine odbio je da ponovo otvori vrata i pritisnuo dugme koje je avion uvelo u kobni zaron, rekao je tužilac Marseja Bris Robin na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

- Nameravao je da uništi avion - rekao je on.

On je govorio i o transkriptu poslednjih 30 minuta razgovora dvojice pilota.

Prvih 20 minuta njihovog razgovora bio je prijateljski, zatim je kopilot preuzeo kontrolu nad avionom kada je pilot otišao da obavi nuždu, piše The Guardian. Kada je bio sam u kabini, kopilot je ubrzao spuštanje. Tužilac je to delo ocenio kao dobrovoljan. Čuju se brojne molbe pilota da ga pusti u kabinu. Kuca na vrata, ali odgovora nema. Do udarca se takođe može čuti i disanje kopilota.

foto: Printscreen/Youtube

Tužilac je otkrio i identitet kopilota. Reč je o Andreasu Lubicu (28). Rekao je da to ne može nazvati samoubistvom, ali da je to legitimno pitanje. On je rekao i da nema elemenata koji bi ukazivali da je reč o terorističkom aktu.

Lubic je normalno disao u trenutku udara, utvrdio je tužilac. Tokom 10-minutnog spuštanja nije ništa rekao.

- U kokpitu je vladala apsolutna tišina. Ništa, ni jednu reč u poslednjih 10 minuta - rekao je tužilac. Neposredno pre udara čuo se plač - rekao je on.

Posle konferencije za novinare francuskog tužioca Brisa Robina reagovao je Germanvings. Oni su na Tviteru objavili da su potreseni uznemirujućim izjavama francuskih vlasti. Na konferenciji za novinare u Berlinu, nemački ministar saobraćaja je otkriće iz Marseja nazvao šokantnim. On je rekao da je teorija da se avion namerno srušio verodostojna.

Nakon konferencije za štampu francuskog tužioca Brisa Robina, čelnici Lufthanze i Džermanvingsa potvrdili su na konferenciji za novinare u Kelnu da su od tužilaca u Marseju saznali da je kopilot, izgleda, sprečio pilota da se vrati u kokpit. - Ovo nas ostavlja apsolutno bez reči - rekao je portparol.

– Mogu samo da ponovim ono što sam govorio proteklih dana. Duboko smo šokirani - rekao je on.

foto: Printscreen Facebook

Direktor Germanvingsa Tomas Vinkelman rekao je da je "ovo zaista najgori događaj u istoriji kompanije".

Nemački državni tužilac je potvrdio: Samo jedan od dvojice pilota je bio u kokpitu

Podsetimo, nemački državni tužilac Kristof Kumpa potvrdio je ranije u četvrtak Rojtersu da je samo jedan od dvojice pilota bio u kokpitu kada se avion koji je leteo iz Barselone za Diseldorf srušio u francuskim Alpima, prenosi Gardijan.

- Jedan je bio u kokpitu, a drugi nije - rekao je Kumpa i dodao da su informacije dobijene od francuskih istražitelja. Rekao je da ne zna da li je u kokpitu bio kapetan ili kopilot.

Pilot je ostao zaključan van pilotske kabine

Jedan od dva pilota aviona Džermanvingsa ostao je bez pilotske kabine pre nego što se avion srušio u francuskim Alpima, pri čemu je poginulo 150 ljudi, rekao je izvor blizak istrazi za AFP u četvrtak, preneo je Iahoo Nevs.

Snimak iz kokpita otkriva da je jedno od sedišta pomereno unazad i da su se vrata kokpita otvarala i zatvarala. Zatim se čuje kucanje, rekao je izvor i dodao da se nakon toga nije čuo razgovor do trenutka udesa. Nekoliko trenutaka pre izlaska na planinu može se čuti i alarm koji ukazuje na blizinu tla, navodi izvor.

foto: Printskrin / You Tube/BBC News Mundo

Njujork tajms je citirao višeg vojnog zvaničnika uključenog u istragu koji je rekao da podaci iz crne kutije ukazuju da je pilot nasilno ponovo ušao u kokpit.

- Čovek napolju lagano kuca na vrata, ali odgovora nema. Onda kuca jače i nema odgovora. Možete čuti kako pokušava da razvali vrata - rekao je za Njujork tajms visoki vojni zvaničnik.

Stručnjak: Možda je pilot odlučio da izvrši samoubistvo

Potonuće aviona Džermanvingsa dok nije udario u planinu je možda bilo namerno, odnosno možda je to bila odluka pilota koji je ostao u pilotskoj kabini da izvrši samoubistvo, smatraju francuski vazduhoplovni stručnjaci, prenosi The Independent.

Naime, nakon informacija da je jedan od pilota ostao zaključan van pilotske kabine, francuski stručnjaci su za AFP rekli da događaji ukazuju da se radi ili o samoubistvu ili o iznenadnoj bolesti pilota u kabini. Pošto je doneta svesna odluka da se avion spusti u blagu silaznu putanju, smatraju da je malo verovatno da je u pitanju bolest.

Kurir.rs/Večernji list