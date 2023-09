"AKO SE OVAKO NASTAVI, UKRAJINA ĆE PROSTO DA NESTANE" Bivši ambasador izneo JEDINO rešenje koje za sad odbijaju obe strane!

Izjavu genrealnog Sekretara NATO Jensa Stoltenberga koji je izneo zabrinjavajuće prognoze da se rat u Ukrajini neće brzo završiti, kao i opšte stanje na ukrajinskom frontu, analizirali su u jutarnjem programu Kurir televizije Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Emil Zoronjić, predsednik Upravnog odbora Omladinske mreže Srbije:

- Stoltenbergova izjava ne iznenađuje. U više navrata su i iz NATO i iz Rusije govorili da se spremaju za dug i iscrpljujući rat. To će biti tako i nedostatku mirovnih ideja. To je konflikt koji traje godinu i po dana i više, a da ni jedna strana nije ni nagovestila da postoji osnov za traženje kompromisa - konstatovao je Božinović.

- Ovaj rat se vodi na teritoriji Ukrajine i na štetu Ukrajine. Ona je veliki gubitnik ovoga rata i zaista ako se ovako nastavi ona će prosto da nestane. Ako postoji želja da ta država ne bude međunarodno pravna fikcija nego jedan organizam koji zaista funkcioniše, onda se zaista mora ubrzano ići ka mirovnom rešenju - rekao je Božinović i dodao:

- Bio sam u prilici da posmatram kako to ide i meni se čini da su obe strane osetljive na takve predloge. Prema tome, još uvek je to rat ekstremnih pozicija i on je na hiljadu načina nehuman i politički problematičan.

