"NA RAT U UKRAJINI NAJVIŠE MOŽE UTICATI JAVNOST OVE ZEMLJE" Zoronjić: Mirovne inicijative postoje u medijima IZ JEDNOG RAZLOGA

Iz Evrope stižu uznemirujuće prognoze generalng sekretara NATO-a, Jensa Stoltenberga, koji je upozorio da neće biti brzog kraja rata u Ukrajini. kako kaže, rat u Ukrajini će trajati dugo. Stoltenberg je u intervjuu za nemačku medijsku grupu Funke naglasio da će Ukrajina prestati da postoji ako prestane da se bori.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Emil Zoronjić, predsednik Upravnog odbora Omladinske mreže Srbije i Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj.

- Trenutno ne možemo reći da je izvesno da Rusi polože oružje kao što ne možemo reći da je izvesno da će Ukrajinci prestati da se bore. Imamo dve mogućnosti. Jedna je da se borbe nastave, a druga je da se dođe do nekakvih pregovora. Mirovnih inicijativa trenutno nemamo. One se pojavljuju samo u medijima, kao zapadnim, tako i ruskim, ali one služe da se ispita javno mnjenje, da se vidi šta bi ljudima bilo prihvatljivo - rekao je Zoronjić i dodao:

- Novo oružje stiže u Ukrajinu i stizaće i dalje. Rusija se ne sprema za mir već za rat, što se vidi i iz sastanka Putina sa liderom Severne Koreje. Izjava Stoltenberga, dakle, nije iznenađujuća. Ona je u toku sa svime što se dešava na terenu i što ćemo sigurno gledati i 2024. godine.

Ocenio da bi na rat bitnije mogli da utiču američki izbori.

- Jedino što je mogće jeste da sve ovo o čemu pričamo pokvare izbori u SAD, odnosno da tamo procene da li će javno mnjenje bolje reagovati na mir nego na rat. Međutim, taj trenutak je još uvek daleko i ono što imamo na terenu ćemo sigurno gledati u narednim mesecima - konstatovao je Zoronjić.

