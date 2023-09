"OVO SE POLAKO PRETVARA U DISTANCIONI BESPILOTNI RAT" Jokanović: Čekali su povod za napad! Ukrajinci su se "ukopali" i NE MRDAJU

Pukovnik Mirčeta Jokanović i politikolog Nikola Jović, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru o novom ratu koji bukti u Nagorno Karabahu. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana objavilo je kako je pokrenulo akciju u regiji Nagorno-Karabah, koja je pod kontrolom Jermenije. Reč je o regiji koja je predmet spora i sukoba dugi niz godina.

foto: Foto: Youtube/Kerim Ahmedov/Voice of America

Jokvanović smatra da se "samo čekao povod da Azerbejdžan krene u rat", od 1994. godine:

- Ukoliko se postigne neki sporazum o autonomiji Nagorno Karabaha i to obe strane prihvate, postoji nada da će ukoliko se Ujedinjene države usaglase i Rusija, koja se ne slaže sa ovim sukobom. U Kazahstanu su krenuli da izvrše udar i paradoksalno, potkupili lidere i amerikanizovali prostor - rekao je Jokanović.

foto: Kurir tv

- Oni su takođe produžena ruka SAD-a. Treba se naći neko rešenje za obe strane i rezolucija koja će biti povoljna - rekao je Jokanović.

Prethodnih dana smo čitali o tome da je ukrajinska vojska, napredovala oko Bahmuta. Pukovnik Mirčeta je prokomentarisao i ova dešavanja na frontu.

- Oni su napredovali dalje na jugu. Koliko sam čuo, to sam razumeo, da je 260 km² zauzeto, odnosno to je siva zona, znači ničija zemlja, koju mi nazivamo, između odbrambenih linija jedne i druge strane. Napredovali su u tom delu, i povukli se na Zaporožjev front u delu sela Rabotino. Međutim, koliko sam čuo, oni su se povukli i ponovo zauzeli Rabotino. Napravili su tu džep i to je uklinjenjeod 10 do 12 km, koliko je bilo od početnih pozicija ukrajinske vojske. Uspeli su da zauzmu ta predpolja, kako mi to vojnici zovemo, ali nisu imali čvrste položaje, iz razloga što su tamo upadali jedni i drugi, svejedno - rekao je.

01:05 PUKOVNIK JOKANOVIĆ O SUKOBIMA AZERBEJDŽANA I JERMENIJE I RUSKO-UKRAJINSKOM RATU

Sada je to siva zona, a kako je Jokanović dalje naveo, to je ničija zemlja gde se vojska Ukrajine "uklinila" i to je teritorija koju čine 40-ak kuća.

- Tamo ništa nema, sem ruševina i cigle, gomile cigala. Tako da ni jedna ni druga strana tu ne mogu da se zadrže, jer su izloženi dejstvu artiljerije, bespilotnih letelica i sl. Povukli su se na okolne utvrđene položaje, gde su rovovi, gde su objekti za smeštaj vojnika, na prvoj odbrambenoj liniji fronta. Ovo se polako pretvara u neki distancioni rat, bespilotni rat, raketne napade, artiljerijske napade. Prvo, ta linija fronta je kao u Prvom svetskom ratu - rovovska borba. Na severu, u harkovskom delu fronta, Rusi su se uklinili na nekoliko pravaca - rekao je Jokanović.

Njegovo mišljenje je da ukrajinska vojska nema više snaga za neki dalji rat, i čak i uz najvaljenu pomoć Zapadnih država to neće napraviti veću razliku, već će samo povećati gubitke obe strane.

- Ništa ne može napraviti značajnu razliku. Može samo naneti veći gubitak jednoj i drugoj strani. To je princip akcije i reakcije. Svaki napad novim sredstvima izaziva odgovor druge strane sličnim sredstvima. Samo se povećavaju gubici. A mada, evo vidite u kakvoj smo situaciji sada. Primali su sve izbeglice iz Ukrajine, Poljske, Nemačke, zemalja Evropske unije i sada donose zakon da proteruju te ljude, borbeno sposobne ljude, da ih vraćaju u Ukrajinu, da ih mobilizuju na front - kazao je on i nastavio pitanjem:

Da li je do toga došlo? Na ulici dobijete 15 dana, imate pravo da se iselite, prijavite.

Prema izjavama ministra odbrane Šojgua ili čak samog Putina, 360.000 dobrovoljaca se prijavilo. Samo 360.000 dobrovoljaca koji su potpisali ugovor.

- Neki bi rekli da je to sada propaganda i da to nismo videli u praksi. I ne možemo imati uvid u stvarne činjenice, ni s jedne ni s druge strane. To je normalno da je vojna tajna. Ali ako je to tačno, ako je istina što je rečeno, onda nema potrebe za mobilizacijom. Ti ljudi čine skoro 2 miliona aktivnih rezervista - zaključio je pukovnik Jokanović.

01:57 RAT U NAGORNO KARAGAKHU: Politikolog Nikola Jović o dešavanjima između Jermenije i Azerbjedžana