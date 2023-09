ZVAO POLICIJU, PRETIO DA ĆE PUCATI, PA POGODIO VOZILO SA DVOJE LJUDI! Novi detalji drame u Sloveniji: Sumnja se na OVAJ MOTIV

Juče se u selu Draženci, u slovenačkoj opštini Ptuj, odigrala prava drama pošto se neidentifikovani muškarac zaključao u kući i pucao sa terase na policiju.

Nakon više od devet sati, policija je uhapsila osumnjičenog. Koje su poslednje informacije o ovom slučaju, pitamo koleginicu Vesnu Lovrenc, novinarku lista "Večer"

foto: Kurir televizija

- Bilo je oko pola devet ujutru kada je čovek, vlasnik kuće zvao policiju. Rekao je da će upotrebiti dugocevno oružje. Kada je policijia stigla u kraj u kom se on nalazo on je pucao, ali nije tačno da je pucao prema policajcima nego je samo namerio pušku i pucao naokolo. Desilo se da je upucao vozilo u kome su bile dve osobe. Sreće ništa se nije desilo, tako da je nanesena samo materijalna šteta - rekla je Lovernc.

A u proces hapšenja bio je uključen i pregovarač koji međutim nije uspeo da ga ubedi da odloži oružje:

- Stručna osoba je razgovarala sa čovekom kako bi ga ubedila da ostavi pušku i izađe iz zgrade, ali on je to odbijao. Policija je zatim ušla u njegov stan na silu i uhapšen je. Snažno se opirao i malo se ozledio. Po njega je došlo vozilo, ali na kraju sve se srećno završilo. On se tranutno nalazi u pritvoru. Motiv zašto je to radio zvanično nije jasan. Priča se da je razlog svađa sa bivšom partnerkom oko imanja.

01:50 ZVAO POLICIJU, PRETIO DA ĆE PUCATI, PA POGODIO VOZILO SA DVOJE LJUDI! Nove detalji drame u Sloveniji: Sumnja se na OVAJ MOTIV

Kurir.rs

