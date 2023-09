BLOKIRAJTE NASILNIKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Francuska premijerka iznela plan pomoći đacima maltetiranim u školama, ima ih MILION!

Blokirajte nasilnike u školama na društvenim mrežama, svoj deci držite nedeljne časove empatije, dovedite stručnjake za borbu protiv nasilja u škole i sudove - obećanja su Vlade Francuske kao odgovor na rastuću zabrinutost širom zemlje zbog maltretiranja, izazvanu nedavnim samoubistvima dece čije porodice kažu da su bila maltretirana onlajn ili u školi.

Mnogi roditelji smatraju da francuski obrazovni sistem zaostaje za svojim vršnjacima u Evropi u rešavanju ovog pitanja i da ga tek postepeno sustiže.

Premijerka Elizabet Born rekla je u sredu da će država učiniti više.

- Vi niste odgovorni za to. Ono kroz šta prolazite je neprihvatljivo, nepodnošljivo. Niste sami - rekla je Born u poruci deci koja su na meti maltretiranja.

Ona je rekla da je oko milion učenika u Francuskoj iskusilo maltretiranje u školi u poslednje tri godine. U saopštenju Vlade se navode studije maltretiranja u školi i na društvenim mrežama.

Born je obećala više osoblja posvećenog borbi protiv maltretiranja u školama i više savetovanja koje finansira država za žrtve maltretiranja.

Plan uključuje i predloge da se pooštre kazne za maltretiranje, kao što je zabrana počiniocima pristupa društvenim mrežama do godinu dana, oduzimanje mobilnih telefona nasilnicima i izricanje zatvorskih kazni do 10 godina za one koji su povezani s nečijim samoubistvom.

🔴 EN DIRECT - Plan de lutte contre le harcèlement scolaire "Ne minimisons pas ce que vivent les enfants", exhorte Élisabeth Bornehttps://t.co/phIf9repfd pic.twitter.com/lSyIlslz8H — BFMTV (@BFMTV) September 27, 2023

Jedan od pokretača nedavno obnovljene zabrinutosti bilo je samoubistvo 15-godišnjaka prvog dana u školi u pariskom predgrađu Poisi ovog meseca. Ministarstvo prosvete je kasnije priznalo da je maltretiranje nad njim prijavljeno prethodne školske godine.

Škola je rekla da rešava problem. Ali kada su se njegovi roditelji požalili da se maltretiranje nastavilo, administratori škole su porodici poslali pismo u kojem su pretili tužbom zbog neosnovanih optužbi i optužujući ih da su nekonstruktivni. To je izazvalo uzbunu, a Vlada je to pismo nazvala "sramotom".

Kao deo novog plana koji je objavljen u sredu, ministar obrazovanja Gabrijel Atal rekao je da će nedeljni "časovi empatije" biti dodati nastavnim planovima i programima u nekim školama počevši od januara i u svim školama počevši od sledeće školske godine, navodeći slične programe u drugim zemljama, pre svega u Danskoj.

Advokat porodice 15-godišnje devojčice koja je sebi oduzela život 2021. godine posle školskog maltretiranja, rekao je da se Francuska budi u vezi s tim problemom kasnije nego neke druge evropske nacije, ali sada napreduje - posebno usvajanjem zakona kojim je prošle godine kriminalizovala maltretiranje u školi.

- Zaostajemo oko 10 godina za nekim našim evropskim kolegama, posebno za nordijskim zemljama - rekla je pariska advokatica Lore Butron-Marmion.

Ona je navela da je plan premjerke Born znak da Francuska ozbiljnije shvata ovo pitanje.

- Svest postoji - rekala je Butron-Marmion za Asošijeted pres.

💬 "Ne minimisons pas ce que vivent les enfants" Élisabeth Borne annonce une campagne nationale de sensibilisation contre le harcèlement scolaire à partir du 9 novembre pic.twitter.com/hheGn54LOo — BFMTV (@BFMTV) September 27, 2023

Fokus Francuske na maltretiranje ohrabruje neke žrtve da istupe. Među njima je i poslanica Viržini Lanlo koja je ove nedelje rekla Donjem domu Parlamenta da je nedavno pisala osobi koja ju je maltretirala kao dete.

U jednom od odlomaka iz njenog pisma pročitanog u skupštinskoj sali piše: "Pre mnogo godina, pretrpela sam maltretiranje, ponižavanje i dodirivanje tvojih ruku. Ovi postupci su uništili moje detinjstvo i odrastanje. Nikada neću zaboraviti te sate bola i nevolja".

- Ta mlada devojka sam bila ja", rekla je Lanlo kolegama poslanicima.

Ona je dodala da "ne veruje da je jedina u skupštinskim klupama koja je pretrpela maltretiranje".

- Svako četvrto dete je žrtva. Koliko ih govori o tome? - upitala je.

Obraćajući se Narodnoj skupštini posle Lanlo, ministar prosvete naveo je imena 10 dece i tinejdžera uzrasta od 10 do 15 godina koji su se ubili poslednjih godina posle optužbi da su bili maltretirani.

Rekao je da mu je borba protiv maltretiranja glavni prioritet.

