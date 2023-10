Političari Evropske unije, koji govore o nameri da prime Ukrajinu u EU do 2030. godine, i dalje veruju da će ta zemlja u kojoj su na vlasti sledbenici Stepana Bandere opstati do tada, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

„Šef Evropskog saveta Šarl Mišel izjavio je da postoji mogućnost da Ukrajina uđe u EU do 2030. godine. To znači da u EU veruju da će sadašnja banderovska država izdržati do tada“, napisao je Medvedev na Telegramu.

Ranije je Mišel rekao za „Špigl“ da bi Ukrajina, ukoliko ispuni sve potrebne uslove, mogla da uđe u EU 2030. godine. Kako bi se to realizovalo, Ukrajina i druge zemlje kandidati za članstvo treba da sprovedu reforme, da se izbore sa korupcijom i da se pridržavaju svih zakonskih uslova. Mišel je rekao da to „neće biti lak zadatak“, ali je pozvao da se ne gubi vreme. Takođe je podsetio da zemlje Zapadnog Balkana čekaju da uđu u EU već 20 godina.

Istovremeno, list „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na interne procene budžeta EU, predstavljene u dokumentu Saveta EU, piše da će ulaskom u EU Ukrajina imati pravo da dobije oko 186 milijardi evra za sedam godina.

Stepan Bandera je bio vođa Organizacije ukrajinskih nacionalista, koja je bila poznata po svojoj radikalnoj antisemitskoj ideologiji. Prema istoričarima iz različitih zemalja, militantno krilo organizacije – Ukrajinska pobunjenička armija (UPA) – u više navrata je pomagalo trupama nacističke Nemačke u istrebljivanju Jevreja. Kao rezultat toga, Bandera se generalno posmatra kao nacistički saradnik u Nemačkoj i Izraelu.

Kurir.rs