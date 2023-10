O navodima da se sprema atentat na predsednika Ruske Federcije Vladimira Putina govorili su u emisiji Usjijanje Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog bratstva, Vladimir Kljajić, politikolog i Dragan Vujičić, novinar.

Konstatovao je da se NATO uporno širi na istok i da je Rusija nije mogla da postupi drugačije.

03:08 RUSIJA JE JEDINI ZAŠTITNIK EVROPSKIH VREDNOSTI!! Dimitrijević: Finska shvata da je ulazak u NATO greška, Putin dobija izbore!

- S obzirom na ugroženost ruskih granica situacija je takva kakva mora da bude. Granice ugrožava NATO koji se širi svakodnevno. Na kraju krajeva ako hoćete pogledaje ono što se dešava u Finksoj. Ispostavjlja se da oni shvataju da je ulazak u NATO bila greška, kao i pokvareni odnosi sa Rusijom - rekao je Dimitrijvić i dodao:

- Mislim da Vladimir Vladimirović Putin nije vladar koji je apsolutista. On jeste autoritet, ali ta država ima takve strukture da je besmisleno pričati o takvom čoveku kao jedinom vladaru Rusije. On je definitivno vladar koji je uspeo da vrati poverenje naroda. Nemoguće je da izgubi izbore. Rusija je zemlja koja na kraju krajeva svojim ustavom favorizuje sve one vrednosti kojima čovek i društvo treba da teže. O Rusiji je jedino moguće govoriti kao o zaštitniku evropskih vrednosti!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:31 UKRAJINA IDE KORAK PO KORAK OD DONACIJAMA Obrknežev nema dilemu: Ako im OVO isporuče, očekujte konkretan odgovor Rusije