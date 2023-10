ANALIZA MILOVANA JOVANOVIĆA O RATU U IZRAELU: Oni su najviše zatajili, ali evo ko još može da se UKLJUČI U SUKOB! Velika opasnost!

Niko nije ovo očekivao, pogotovo na ovakav način, navodi u analizi za Kurir Milovan Jovanović, povodom početka rata u Izraelu, koji priča o faktorima i uzrocima napada Hamasa, kao i o tome ko bi još mogao da se uključi u sukon.

"Napad je usledio na 30. godina od sporazuma iz Osla, kada je Palestinska oslobodilacka organizacija (PLO) potpisala sporazum i službeno priznajući Izrael, ali i tačno 50 godina i jedan dan nakon što su egipatske i sirijske snage započele ofanzivu na Izrael u pokusaju da vrate kontrolu nad teritorijom koju je Tel Aviv zauzeo kratkim ratom 1967. Ovaj teroristocki napad je najteži udarac za Izrael od 1967. Nekoliko faktora je uticalo na ovaj napad:

1. Najradikalnija vlada u istoriji Izraela i odluka premijera Netanjahua da po svaku cenu sprovede reformu pravosuđa.Takva odluka je izazvala visemesečne proteste i doprinela padu morala izraelske vojske.Takođe, obaveštajne sluzbe Izralea su se uspavale i zatajile.To je po mom mišljenju uticalo da se Hamas odluči da pokrene brutalnu terorističku akciju.

Moguća normalizacija odnosa Saudijske Arabije i Izraela na kojoj se radi već izvesno vreme i koja bi dovela i do formiranja bezbednosnog saveza izmedju SAD i S.Arabije imala je takođe velikog uticaja. Jer to nikako ne ide na ruku Iranu i Iran na sve načine pokušava to da osujeti.

Odgovor Izraela ce uslediti i biće bez sumnje žestok.Pitanje je, međutim da li će se Izrael suočiti i sa napadom Hezbolaha iz Libana i napadom iz Sirije. To bi moglo da dovede do toga da se sukob proširi van pojasa Gaze na celi Bliski Istok.

Kurir.rs