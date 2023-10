KAP JE NA BLISKOM ISTOKU PREVRŠILA ČAŠU! Jovanović za Kurir o novom sukobu Izraela i Palestine

Novi oružani sukobi na Bliskom istoku ne mogu biti iznenađenje, jer je reč o nerešenom komplikovanom procesu sa protivrečnim pogledima, interesima i interesentima koji traje već 100 godina, ocenjuje za Kurir bivši diplomata Vladislav Jovanović.

On kaže da je sada kap prevršila čašu i da je lista odgovornih za izbijanje novog sukoba prilično dugačka.

foto: Kurir

- Bilo je samo pitanje kada će neki incident da pomuti sve "plave horozonte" koji su se u međuvremenu počeli formirati. Sada je kap prevršila čašu, jer nije ostvareno očekivanje Palestinaca da će dobiti nešto kao kompenzaciju za nastanak samostalne države Izrael, za pomirenje i koegzistenciju sa njom. To stalno izneveravanje njihovih nada je uvek bilo pogodno tle za ekstremističke ideje i moguće akcije - objašnjava naš sagovrnik.

Jovanović kaže da je odgovronost na mnogima koji se nisu blagovremeno i ozbiljno potrudili da se nađe neko pravično rešenje za obe strane.

- Počev od Ujedinjenih nacija koje su zasipale predmet rezolucijama i čekale da se stvari same razbistre. Stvar je mnogo komplikovana i očigledno je da obe strane idu na iscrpljivanje druge strane. Sada je situacija složenija jer se svet počeo lomiti na više nivoa i više pravaca. Amerika je previdela da moć jedne supersile u savremenim uslovima ne može da bude dugotrajna. U prošlosti je to možda trajalo po hiljadu godina, nekoliko vekova ili nekoliko decenija, a sada je to znatno kraći period jer je dinamika razvoja potpuno drugačija. Sada, u tom opštem rasklapanju, stvara se pogodno tle za izbijanje raznih novih ili buđenje uspavanih kriza - upozorava Jovanović.

Govoreći o mogućnosti širenja ovog sukoba, naš sagovornik podseća da su dosadašnji ratovi na Bliskom istoku uvek bili zadržavani unutar regiona.

- Amerika je u tome uvek bila kontrolor situacije, jer je bila na strani Izraela, ali je imala i neke prilaze Palestincima koje su njih držale u nadi. Sada je situacija na Bliskom istoku počela brzo da se menja, pre svega pojavom Kine koja postaje učesnik. Njenom intervencijom su Iran i Saudijska Arabija su uspostavili diplomatske odnose. Sirija je neuspeli američki poduhvat, tamo se vratila Rusija, a preko Sirije i na Bliski istok. Ceo Bliski istok je postao dinamičan međunarodni činilac a ne više uspavani region. Ta dinamičnost je izraz njihove narasle ukupne finansijske, tehnološke i političke moći - naglašava Jovanović.

On objašnjava da kriza na Bliskom istoku nije samo sukob između Izraela i Palestine.

- Tu je i sukob u Jemenu koji nije prestao, i Saudijska Arabija, i Amerika, i Iran. Tu je i Niger, Mali... Imamo političko revolucionarno buđenje afričkih zemalja koje žele da se oslobode ostataka ranije kolonijalne prošlosti. To su sve tačke koje moraju da privuku pažnju zapadnih sila, pre svega Amerike. Koliko to budu radili, manje će moći da koncentrišu pažnju na Ukrajinu. To su sve novi momenti koji se pokazuju i teško ih je predvideti. Međutim, sigurno je da će ti momenti uticati na korigovanje prilaza velikih sila i približavanje realističnijem pristupu novoj situaciji u svetu - zaključuje Vladislav Jovanović.

Kurir.rs