AMBASADOR PALESTINE U SRBIJI ZA KURIR: Ovo je rezultat svega što se dešavalo još od 1948. godine

Ambasador Palestine u Srbiji Mohamed Namoura oglasio se za Kurir i prokomentariso situaciju na Bliskom istoku i sukob između Palestine i Izraela.

- Ovo što se sad dešava je rezultat svega što se dešavalo još od 1948. godine do danas, to je rezultat izraelskog terora, pogotovo od strane njihove desničarske i ekstremne vlade. Čak je i Džozef Bajden rekao da je ovo najekstremnija vlada u istoriji Izraela - kaže Mohamed Namoura.

Prema njegovim rečima, Palestina i Izrael imaju potpisan sporazum još od 1993. godine, ali je izraelska strana prekršila sve tačke.

- Sve vreme vrše teror nad Palestincima. Narod Palestine trpi svakodnevni pritisak i maltretiranje. U njihovim zatvorima ima 5000 Palestinaca među kojima su žene i deca i tako je već 40 godina, a mnogi nisu ni osuđeni - kaže naš sagovornik.

Ambasador je objasnio da je u Gazi "puklo" kao posledica terora koji je vršen nad narodom Palestine.

foto: privatna arhiva

- Oko dva i po miliona Palestinaca živi u Gazi na površini od 350 kvadratnih kilometara, ograđenoj površini. Ukidaju nam struju, nemamo zdravu vodu, a niko ne pita za to. Tražimo međunarodnu pravdu, a doneto je 1000 rezolucija od kojih nijedna nije realizovana. Mi vodimo pravednu borbu protiv okupatora, jer bilo koji narod koji je pod okupacijom ima prava da se bori po međunarodnom pravom - kaže Namoura i dodaje:

- Oni neće mir, do dan danas nisu povukli svoje okupacione trupe, ali mi ćemo uvek biti uz naše stavove i naše prava, do kraja.

Namoura je kao primer naveo i situaciju u Jerusalimu prema hrišćanskim, pravoslavnim vernicima.

- Vernici su bili gosti kod nas u Jerusalimu, a dočkeni su tako što je pljuvano njih dok su nosili krstove. Kasnije se to pravdalo, Ben Gaviru koji je mistar u sadašnjoj desničarskoj vladi je rekao kako je to jevrejski običaj i to je normalno da se desi. To je samo jedan od primera.

Oni vrše genocid nad narodom Palestine, a govore da su žrtve - kaže ambasador.

Prema njegovim rečima zaključak je da izraelska desničarska vlada sada odgovara za svakodnevno unijanje i maltretiranje.

- Mi kao Palestina tražimo da se sprovede međunarodno pravo, povuče okupaciona vojska i doseljenici kolonisti da Palestinski narod ima svoj suverenitet na celoj teretoriji države Palestine sa Jerusalimom kao glavnim gradom - kaže on.

