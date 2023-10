Situaciju na ratištu u pojasu Gaze komentarisao je u jutarnjem programu Kurir televizije Boško Zorić, pukovnik u penziji.

- Kad analizirate dosadašnji rad unutranjih i spoljašnjih bezbednosnih službi Izraela čudno je da se ovo dogodilo. Hamas i Hezbolah svih ovih godina, očigledno nisu sedeli skrštenih ruku. Osnovna krivica je upravo guranje pod tepih problema u odnosu Izraela i Palestine. To je dovelo je do toga da umesto umerenih palestinskih politiičara poput Jasera Arafata imamo palestinske ekstremiste.

foto: Kurir televizija

- Posle njega se pojavlju ekstrtemisti koji prate šta se događa na polju vojne tehnologijie i imali smo prilike da vidimo da su korišćena najsavremenija vojna sredstva u napadu na Izrael. Gledali smo dronove kako uništavaju Izraelske vojne tenkove koji su jedni od najboljih na svetu. To nam pokazuje da nema vojnog sredstva koje je neuništivo - rekao je Zorić i dodao:

- Ovi mladi radikalni islamisti su se obrazovali. Imali su pomoć od Irana. Njihova raketna tehnilogija je značajno napredovala. Mogu da gađaju sve gradove po Izraelu. Šta se desilo sa izraelskim obaveštajnim službama to će biti predmet izučavanja u samom Izraelu. Ovakav masovni napad, ovoliko ispaljenih raketa, a da se ne primeti razmeštaj lansera za njihovo ispaljivanje, to stvarno je čudno. Izrael ima moćne senzore. Nisu to samo ljudu, več i tehnologoija.

03:25 HAMASU POMAGAO IRAN, DRONOVI UNIŠTAVALI NAJBOLJE TENKOVE! Pukovnik u penziji: NEOBJAŠNJIV propust izraelskih obaveštajnih službi

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:17 SKANDAL! SPOMEN PLOČA STEPINUCU U SRCU JERUSALIMA! Avram Izrael: Javna je tajna da je Papa Pije XII bio upoznat sa holokaustom