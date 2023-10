"IZRAEL JE DOŽIVEO SRAMOTU ZBOG USPAVANIH VOJNIKA MOSADA!" Stručnjaci tvrde: Narednih dana rat će ESKALIRATI, EVO ŠTA SLEDI

Izrael je u subotu ujutro pogođen raketnim napadom bez presedana iz Pojasa Gaze. Pres služba izraelske vojske saopštila je da je lansirano više od 3 hiljade raketa. Pored toga, borci Hamasa su, nakon masovnih raketnih napada, prodrli u granična područja na jugu Izraela.

Izrael je u nedelju, 8. oktobra, i zvanično proglasio rat, prvi put od Oktobarskog rata 1973. godine. Od nedelje uveče pa do sada, izraelsko vazduhoplovstvo izvodi masovne udare na ciljeve u Pojasu Gaze. Palestinska strana optužuje Izraelce za neselektivne udare i masakre nad civilima. I to je delimično tačno – s obzirom na gustinu stanovništva u Gazi, prilično je teško ne pogoditi civile. Više od hiljadu ljudi je stradalo, a više od 4.000 je ranjenih.

U blizini pojasa Gaze nastavljaju se kopneni sukobi između palestinskih militanata koji još uvek ostaju na izraelskoj teritoriji i Izraelskih odbrambenih snaga (IDF). Izraelsko vojno-političko rukovodstvo objavilo je planove za potpuno uništenje Hamasa i pregovara sa opozicijom o stvaranju jedinstvene vanredne vlade koja bi legitimisala svoje akcije u borbi protiv grupa.

Milan Jolović, pukovnik u penziji, Aleksandar M. Gajić, iz Centra za društvenu stabilnost, i prof. Srđan Perišić, profesor geopolitike, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o ovom masovnom napadu iz pojasa Gaze.

Gajić je najpre objasnio šta je pojas Gaze i ko je kontroliše.

- Gaza zahvata teritoriju od nekih 360 kvadratnih kilometara i ona je uzak pojas uz more i granicu sa Egiptom. To je prostor koji danas naseljava teroristička grupacija zvana Hamas i to je teritorija na kojoj se nalazi 2.2 miliona stanovnika, može se reći da je to izuzetno uzak i mali prostor za toliko ljudi - rekao je Gajić.

Jolović se potom osvrnuo na sam napad Hamasa.

- Gledali smo snimke da im je Hamas na spavanju upao u kasarnu i videli smo ona iživljavanja nad ženama i vojnicima. Pa u bivšoj SFRJ postojao je kult straže, to je jedini borbeni zadatak koji se u miru izbršavao sa bojevom municijom. To je bio kult straže i tu je bilo nepojmljivo da vam neko zaspi na straži ili neko samovoljno napusti stražu. Zamislite kako je njih Hamas iznenadio, bilo je to na spavanju. Upravo ih je napao na praznik Šabat. Te kasarne su imale osmatračnice koje ih nadvišavaju upravo da bi imale 360 stepeni osmatranje. Pa ta kasarna pored osmatračnica imaju dežurnog, pa pomoćnika dežurnog, pa požarnog i to je sve zakazalo - rekao je Jolović i dodao:

- Dakle, oni su bili toliko nonšalantni i toliko je zakazala izraelska obaveštajna služba. Veština ratovanja je sposobnost dovođenja neprijatelja u zabludu. Oni su doveli Izraelce u stanje da im ne preti nikakva opasnost. Vidite da su uspeli čuveni Mosad da iznenade, a oni su najbolji. Vidimo da jedna od najmoćnijih armija sveta, a to je Izrael da ima propusta. Oni su njima za jedan dan 700 vojnika, oficira i civila ubili, a zamislite koliko su još njih zarobili. Možemo komentarisati ko stoji iza ovoga, ali jedno je sigurno. Desiće se neviđena odmazda Izraela prema Hamasu i teritoriji Gaze. A na teritoriji gaze koja je toliko uska, sve je kuća na kuću. Gde god da padne granata, nekome će pasti na glavu. Ovo će narednih dana eskalirati.

Perišić se nadovezao na izjavu Jolovića.

- Da, moguće je da je neko mogao da spava na straži. Postojao je mit koji je sam Izrael širio decenijama o svemogućoj državi pa samim tim o njihovoj vojsci i obaveštajno bezbednosnim službama. Evo taj mit se srušio ko kula od karata. Izrael je doživeo nacionalnu sramotu - rekao je Perišić.

