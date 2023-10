"NEMAČKA PRIVREDA TRPI PUNO, GRAĐANI TO OSEĆAJU" Vidić UŽIVO IZ MINHENA o debaklu Šolca na izborima: Njihova VLAST BLIŽI SE KRAJU

Vladajuća Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) doživvela je debakl na izborima u nemačkim saveznim državama Hesen i Bavarska, sestrinska stranka CDU, Hrišćansko-socijalna unija (CSU) osvojila je 36,4%g glasova u Bavarskoj, a Hrišćansko-demokratska unija u Hesenu osvojila je 34,4%...

Da li su ovakvi izborni rezultati bili očekivani? Vlastimir Vidić, novinar, javio se uživo iz Minhena putem Viber poziva, dajući odgovor na ovo pitanje gledaocima i dočarao trenutnu političku scenu u Nemačkoj:

- Nemci nemaju tu tradiciiju da svoje socijalno nezadovoljstvo izražavaju na ulici, oni su to svoje nepoverenje pokazali na izborima... Njihovi politički protivnici su i mediji koji su takođe žestoki protivnici, sve u svemu ovo je lakmus papir, jer je reč o dve najrazvijenije pokrajine. U svakom slučaju čak ni neki kritički disonantni tonovi iz SPD-a se ne čuju, ali ovo, u svakom slučaju može da znači da mogu da se oproste od vladanja na sledećim izborima - rekao je Vidić pojasnivši:

- Nisam siguran da su oni svesni opasnosti po njih. Evo, Šolc je nakon izbora bezbrižno primio u Hamburgu predsednika Francuske Makrona, nema izraženih reakcija, niti posebno u svim nemačkim strankama postoje opozicioni kritički tonovi se ne čuju iz SPD-a, oni barem tako javno, još uvek ne ispoljavaju negodovanje...Šolc je naglasio da je priliv migranata ogroman, pa je situacija sve neizvesnija za Nemačku, dodajući uz to i situaciju u Ukrajini, pad životnog standarda i moram da kažem da postoji neraspoloženje prema Zelenoj stranci i to više nego prema SPD... Sve će koštati nemačku privredu jako puno i građani to osećaju.... - naveo je Vidić.

