ĐOKIĆ: Slanjem nosača aviona Amerika je svima dala do znanja da se ne meša u obračun Izraela s Hamasom

Od subote, kada je Hamas izveo najveći teroristički napad od osnivanja države Izrael, očekuje se kopnena invazija izraelskih odbrambenih snaga na Pojas Gaze, gde na 365 kvadratnih kilometara živi oko 2,3 miliona Palestinaca i gde Hamas pod oružjem ima oko 30.000 boraca.

Poslednjih dana sve su češći napadi na sever Izraela iz Sirije i Libana, što lako može da pokrene novi veliki rat u regionu.

Arapske zemlje

Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku, kaže za Kurir da može da dođe do eskalacije sukoba između Izraela i Hamasa:

- Bibi Netanjahu, premijer Izraela, koji je poznat po svojim desničarskim stavovima, on je "najdešnji", što se kaže, premijer Izraela u istoriji, u čijoj vlade sede još veći ekstremni desničari, iskoristiće ovu priliku da jednom zasvagda završi s Hamasom.

Nažalost, deluje da će Pojas Gaze za koji mesec izgledati kao Alepo (grad u Siriji razrušen u borbi protiv ISIS). Tamo će se voditi užasne ulične borbe i Izrael će na svaki način pokušati da Hamas uništi. To će izazvati velike civilne žrtve.

Sad je Netanjahuu prilika koju, verovatno, čeka celog života da reši bezbednosno pitanje Izraela i da se razračuna s najvećom opasnosti po zemlju, a to su Hamas i Hezbolah. Verujem da će to i uraditi. Đokić upozorava i da bi moglo da dođe do pokušaja širenja sukoba u regionu:

- Moguće je da se u rat intenzivnije uključi i libanski Hezbolah sa severa, što može da dovede do većeg sukoba. Amerika to zna i zbog toga je poslala nosač aviona "USS Džerald R. Ford" da bi svima dala do znanja da se ne meša u obračun Izraela s Hamasom. Jer ako neko pokuša da spreči Izrael, onda će Amerika intervenisati. Spekuliše se da će u slučaju potrebe biti poslata još jedne borbena grupa s drugim nosačem aviona.

Naš sagovornik je uveren da će se arapske zemlje držati po strani i kad iz Gaze počnu masovno da dolaze potresne slike stradanja civila:

Religijski rat

- Pitanje Palestine ne zanima previše arapske zemlje i njihove vladare poslednjih 30 godina. Zanima ih tek toliko zbog unutrašnjeg javnog mnjenja, koje se uzburka, ali brzo splasne. Ta priča je bila aktuelna od 50-ih do kasnih 70-ih godina prošlog veka. Egipat je potom priznao Izrael, sad i Saudijska Arabija želi mir. Doći će do uznemirenja javnosti, ali ne u tolikoj meri da dođe do intervencije.

Na kraju krajeva, i kada je ruska avijacija sravnila sa zemljom Alep, milionski grad u Siriji, gde isto žive muslimani, sem jakih saopštenja niko ništa nije preduzeo. Pre dve nedelje Azerbejdžan je proterao skoro 200.000 Jermena iz Nagorno-Karabaha i niko ni reč nije rekao. Skoro da se i zaboravilo na to.

Akcije tog tipa prolaze ako se završe relativno brzo. Neće biti drugačije ni u ovom slučaju. Lindzi Grem, američki senator, rekao je da je ovo religijski rat. A gde će to odvesti planetu, videćemo. Sve možemo da očekujemo u bliskoj budućnosti.

