"IRANU BILO U INTERESU DA ZAUSTAVI PRIZNAVANJE IZRAELA ZBOG OVOGA?" Diplomata tvrdi da pitanje Palestine nije odgovaralo NJIMA

- Istorijska je greška velikih sila je što 1948. godine kada je Izrael stvaran nije stvorena i Palestinska država. Palestinci i jevreji tamo žive hiljadama godina i jedni i drugi imaju pravo da žive tamo. Ali se jednom narodu to uskratilo. Mi imamo danas priznatu Palestinu i palestinskog ambasadora ovde, ali je ona samo posmatrač u UN. Ona se kao takva ne priznaje - rekao je Branković i dodao:

- Imamo intezivne razgovore i pregovore između Saudijske Arabije i Izraela. Čak je došlo do velikog napretka u formulaciji i pravljenju osnovnog papira za to kako i šta treba da se radi oko Palestine i odnosa između Palestinaca i Izraela. Međutim, kada se došlo do kraja ovih pregovora, krenulo je ovo što je krenulo. Nekome nije bilo u interesu, a po meni pre svega Irana. Jer je Iran jako preplašen. Jer ako bi Saudijska Arabija sutra priznala Izrael, za njom bi ceo arapski svet krenuo da rešava ta pitanja na istom i onda bi Iran ostao izolovan. U ovom trenutku ja ne vidim koja država ili grupa država može da zaustavi ovaj rat.

