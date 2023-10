"ISPOD POJASA GAZE POSTOJI MREŽA TUNELA KOJI VODE DO EGIPTA" Stručnjaci analiziraju: Šta ako se Izrael opredeli za kopneni napad?

Prva pomisao je da gore i krvavije ne može biti. Hamas vrši brutalno nasilje, masakrira, spaljuje čitave izraelske porodice, odseca im glave. Izraleska vojska žestoko uzvraća.

Bombe padaju na obe strane. Ljudi u Gazi zasuti su raketama, preživeli su odsečeni od sveta, bez struje, imaju još nešto goriva za rad generatora u bolnicama i to u vrlo malim zalihama. Preti da nestane za nekoliko sati.

foto: AP Hatem Ali

Rat je krvav, a mogao bi biti još gori ako izraelska vojska krene u kopnenu operaciju u Gazi. Navodi su da su pripreme za to u toku, ali da političko rukovodstvo još nije donelo takvu odluku.

Gosti Usijanja koji su diskutovali o ovom sukobu su Milan Antonijević, advokat, Milutin Ilić, geopolitički analitičar i Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije.

Antonijević je analizirao misao, šta ako krene kopneni prodor izraelske vojske na Gazu:

- Teško je biti analitičar u ovakvim situacijama, iz pravnog aspekta tu nema mnogo stvari koje se daju analizirati. Međutim, Izrael se priprema na jedan temeljan način za kopneni ulaz u Gazu, smatra da je to jedini način da onemogući Hamas da dalje vrši ovakve napade ili slične. Pokušavaju i da spase stanovništvo u Pojasu Gaze, kako bi odvojili one koji su za rat, odnosno izveli napada, i one koji su maltene živi štit. To je situacija koja se veoma teško razrešava.

Potom je konkretnije obrazložio da li je realan kopneni prodor Izraela:

- Mislim da jeste realno, ako govorimo o spremnosti, ali i o odlučnosti političke poruke koju žele da pošalju. Doduše, sa mobilizacijom kakva je u ovom trenutku, najavljeno je 360.000 ljudi, dakle postoji mogućnost, ali je veoma teško prognozirati.

Vuković je spomenuo čuvenu mrežu tunela ispod Pojasa Gaze:

- Čim smo videli ove tragične slike stradanja ljudi u Pojasu oko Gaze, jedan lov, dakle stradali su svi koji nisu bili ti militanti, deca koja su se sakrivala. Jedna dramatična situacija. Imali smo priliku da vidimo i mogli smo da budemo sigurni, da će odgovor Izraela biti brutalan i dramatičan. To je jedna teritorija koja je gusto naseljena, a ukoliko ne želi da se bori postoji čuvena mreža tunela ispod Pojasa Gaze koji vode do Egipta, doduše to je više za vojne svrhe, nema kapacitet da zaštiti sve. Izrael je podigao avijaciju u tolikoj meri da Hamas nema šansu da se zaštiti.

foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Potom je Ilić odgonetnuo kakav bi odgovor mogao da usledi ukoliko se Izrael zaista opredeli za kopnenu invaziju:

- Ne možemo olako reći da je Hamas ovo uradio bez neke ozbiljne podrške. Nije on sve to organizovao sam na svoju ruku. Ne bih da se upustim u špekulacije, ali će stručnjaci prepoznati ko može da ima interes zatvaranja jednog takvog žarišta na Bliskom istoku. Tu je svakako Irak, a mogu biti i iznenađenja, poput Turske. U toku narednih dana je pitanje je kako će se islamski svet uopšte podeliti. Diplomate SAD su u regionu, ali su aktivne diplomatije Irana, Turske...

